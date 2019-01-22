Боевик «ЛНР» с позывным «Молот» убит в Москве

22.01.2019 10:05

Боевики «ЛНР» часто ввязываются в криминальные разборки. Некоторые из них выезжают в РФ и там «завершают свой жизненный путь». Так, в Москве убит боевик «ЛНР» с позывным «Молот».

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Как сообщают источники, 14 ноября 2018 года при невыясненных обстоятельствах в Москве убит боевик «ЛНР» Бокарь Максим Сергеевич с позывным «Молот».

Известно, что Бокарь родился в Луганске 4 марта 1985 года.