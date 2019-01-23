Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

Разгром российских военных в Сирии: союзники Москвы угрожают Израилю войной - выдвинут ультиматум

23.01.2019 12:50
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Разгром российских военных в Сирии: союзники Москвы угрожают Израилю войной - выдвинут ультиматум

Российские союзники терпят разгромное поражение на Ближнем Востоке под натиском армии Израиля, угрожая в ответ ударом по аэропорту Тель-Авива.

После серии налетов израильской авиации и удару по иранским объектам вблизи Дамаска представитель Сирии в ООН угрожает Израилю военным ударом по израильской столице. Сирийцы требуют от Совета Безопасности ООН принять срочные меры и "остановить агрессию".

Новость опубликовали информационные агентства, после чего над угрозами российских союзников начали смеяться соцсети. Конфликт усиливает то, что накануне Сеть поразило, с какой легкостью израильский беспилотник уничтожил одну из самых из самых современных ракет российских ЗРК "Панцирь С1" - видео было опубликовано в Интернете накануне и стало потрясением для российских военных.

При этом угрозы в Сирии в адрес Израиля вызвали лишь насмешки. "Агрессивная израильская военщина грубо проигнорировала несокрушимую мощь русского оружия. Но режим Асада не оставит такую неслыханную наглость без ответа! Союзники из "Союзмультфильма" уже приступили к работе!" - пишут соцсети.

Ранее были раскрыты колоссальные потери России в Сирии: авантюра Путина обернулась катастрофой для Москвы.

Источник: www.dialog.ua 



Теги: Донбасс, война, Израиль, Москва, Сирия
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх