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Разгром российских военных в Сирии: союзники Москвы угрожают Израилю войной - выдвинут ультиматум
Российские союзники терпят разгромное поражение на Ближнем Востоке под натиском армии Израиля, угрожая в ответ ударом по аэропорту Тель-Авива.
После серии налетов израильской авиации и удару по иранским объектам вблизи Дамаска представитель Сирии в ООН угрожает Израилю военным ударом по израильской столице. Сирийцы требуют от Совета Безопасности ООН принять срочные меры и "остановить агрессию".
Новость опубликовали информационные агентства, после чего над угрозами российских союзников начали смеяться соцсети. Конфликт усиливает то, что накануне Сеть поразило, с какой легкостью израильский беспилотник уничтожил одну из самых из самых современных ракет российских ЗРК "Панцирь С1" - видео было опубликовано в Интернете накануне и стало потрясением для российских военных.
При этом угрозы в Сирии в адрес Израиля вызвали лишь насмешки. "Агрессивная израильская военщина грубо проигнорировала несокрушимую мощь русского оружия. Но режим Асада не оставит такую неслыханную наглость без ответа! Союзники из "Союзмультфильма" уже приступили к работе!" - пишут соцсети.
Ранее были раскрыты колоссальные потери России в Сирии: авантюра Путина обернулась катастрофой для Москвы.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, война, Израиль, Москва, Сирия
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