Разгром российских военных в Сирии: союзники Москвы угрожают Израилю войной - выдвинут ультиматум

23.01.2019 12:50

Российские союзники терпят разгромное поражение на Ближнем Востоке под натиском армии Израиля, угрожая в ответ ударом по аэропорту Тель-Авива.

После серии налетов израильской авиации и удару по иранским объектам вблизи Дамаска представитель Сирии в ООН угрожает Израилю военным ударом по израильской столице. Сирийцы требуют от Совета Безопасности ООН принять срочные меры и "остановить агрессию".

Новость опубликовали информационные агентства, после чего над угрозами российских союзников начали смеяться соцсети. Конфликт усиливает то, что накануне Сеть поразило, с какой легкостью израильский беспилотник уничтожил одну из самых из самых современных ракет российских ЗРК "Панцирь С1" - видео было опубликовано в Интернете накануне и стало потрясением для российских военных.

При этом угрозы в Сирии в адрес Израиля вызвали лишь насмешки. "Агрессивная израильская военщина грубо проигнорировала несокрушимую мощь русского оружия. Но режим Асада не оставит такую неслыханную наглость без ответа! Союзники из "Союзмультфильма" уже приступили к работе!" - пишут соцсети.

Ранее были раскрыты колоссальные потери России в Сирии: авантюра Путина обернулась катастрофой для Москвы.



Источник: www.dialog.ua