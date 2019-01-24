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5 способов вспомнить свою прошлую жизнь самостоятельно
Обычному человеку не свойственно помнить моменты из прошлых жизней, поэтому многие учения и религии и вовсе отрицают феномен реинкарнаций, утверждая, что человеку дано одно единственное воплощение души. Однако немало в мире доказательств, что душа практически каждого человека уже имеет опыт других воплощений.
Сегодня существует множество теорий и методов, которые рассказывают, как узнать, кем был в прошлой жизни человек. Ниже рассмотрим некоторые них, которые являются наиболее популярными.
Прислушайтесь к телесным ощущениям
Существует теория, что вся информация об опыте прошлых жизней сохраняется в теле. Для того чтобы получить эти данные, необходимо попробовать проследить за своими ощущениями, задавая себе важные жизненные вопросы.
Пример: «Какие мои скрытые таланты?», «Как я отношусь к людям и к миру?»
Такой аутотренинг не только поможет узнать о потаённых уголках души и прошлых жизнях, но и узнать себя ближе, обрести гармонию с собой.
Используйте зеркало
Образы из пришлой жизни можно разглядеть в отображении зеркала. Комната должна быть слабоосвещена. Сядьте, поставьте перед собой зеркало и расслабьтесь, смотрите на своё отражение. В идеале свет выключить, а зажечь свечу. Когда по зеркальная поверхность «поплывёт», будет ощущение, как будто рябь по воде идёт, надо создать намерение: «Я хочу увидеть своё прошлое воплощение/свою прошлую жизнь». И наблюдать за тем, что начнёт происходить. Закончив практику, свечу гасят, а зеркало убирают. Но надо иметь в виду, что этот способ хорошо сработает, если вы занимаетесь медитативными и энергетическими практиками регулярно. Если же нет, вам потребуется не менее 7 тренеровок, чтобы что-то начало получаться.
Анализируйте сны
Таинственный мир снов до сих пор не изучен на все 100%. Многие считают, что во время сна человек может совершать внетелесные путешествия в другие миры и заглядывать в прошлые воплощения. А, возможно, в самом сюжете сна к вам придёт ваш образ из прошлой жизни.
Для этого каждый раз перед снов в течение нескольких недель ставить намерение (спокойно, безэмоционально) — посмотреть свою прошлую жизнь. Рекомендуется выражать намерение спокойно, но безапелляционно. Можно использовать следующие фразы: «Я хочу посмотреть своё прошлое воплощение» или «Я хочу посмотреть, кем я была в прошлой жизни». У многих получается во сне отправиться в путешествие по прошлой жизни. Кто-то видит фрагменты, а кто-то просматривает как фильм.
Воспользуйтесь знаниями по нумерологии
Как известно, дата рождения человека и другие нумерологические данные могут многое сказать не только о текущей жизни человека, но и предыдущих воплощениях. Существует множество учений, таких как астрология кармы, которая даёт информацию о прошлых жизнях, текущем предназначении, кармических кругах и т.д.
Изучите свои привычки
Также верный способ познакомиться с собой и приоткрыть завесу прошлых воплощений души — прислушаться к себе, своим интересам, характеру, здоровью, предпочтениям, привычкам. Возможно, вы живёте в регионе с холодным климатом, но каким-то необъяснимым образом вас всё время тянет к морю или, наоборот — в горы и снега. А что если вас манит именно тот климат или местность, где вы жили в прошлой реинкарнации?
Характер и привычки человека — широкая сфера для самопознания и поиска информации об предыдущих жизнях. Например, многие женщины отличаются храбрым и твёрдым характером, а также другими качествами мужчины, или наоборот — мужчина чрезмерно женственен и обладает тонкой душевной организацией. В таких случаях существует вариант того, что эти люди имели в прошлой воплощениях совсем другой пол и стиль жизни.
Несмотря на то, что многие научные факты и религии отрицают теорию перерождения души, сегодня существует множество доказательств правдивости этой теории. Особенно много об этом говорится в индийских духовных практиках и астрологии. Никогда не поздно начать изучать себя, и, возможно, именно вам откроются удивительные и интересные факты о прошлых воплощениях. И вовсе не стоит унывать, если у вас что-то не получилось с первого раза. Тренируйтесь, меняйте способы и вы обязательно откроете ту самую дверь!
Источник: mirkrasoty.life с ссылкой на Инна Бардина
Теги: Донбасс, советы, реинкарнация
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