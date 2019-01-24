Девушку парализовало после того, как она погладила бродячую кошку.

24.01.2019 14:30

Любительница котов из Великобритании Джемма Берч во время отдыха в португальском городе Албуфейра обнаружила возле своего отеля бездомную кошку. Девушка принялась заботиться о животном, которому дала кличку Катарина — пускала его в свой номер, поила молоком и гладила. В последний день своего недельного отпуска британка почувствовала себя плохо. У нее началась неукротимая рвота. А во время полета домой она потеряла сознание. Сразу после приземления в аэропорту мисс Берч отправили в больницу, пишут Факты.

Анализы показали, что в организм Джеммы попали кампилобактерии. Сначала врачи предположили, что она ела мясо курицы, не прошедшее должную термическую обработку. Однако Джемма сказала, что не ест мяса, так как является вегетарианкой. Тогда медики поинтересовались, не контактировали ли она с бродячими животными. Судя по всему именно от лазившей по мусорникам Катарины Берч и подцепила инфекцию.

Как сообщает Daily Mail, с симптомами тяжелейшего отравления Джемма провела в больнице на капельницах целую неделю. Однако вскоре после того, как ее выписали домой, возникли серьезные осложнения. Джемма перестала чувствовать свои ноги: у нее парализовало нижнюю часть тела и она не контролировала кишечник и мочеиспускание. Оказалось, что у нее развился синдром Гийена — Барре, острое неврологическое заболевание.

24-летней девушке пришлось пройти длительный курс лечения и реабилитации. В течение целого года она не могла ходить. Лишь спустя 14 месяцев англичанка смогла полностью вернуться к нормальному образу жизни. Но все еще ощущает последствия болезни — временами у нее бывает онемение конечностей и слабость.

Джемма говорит, что все еще любит кошек, но больше никогда не прикоснется к бродячему животному.

Источник: https://from-ua.com