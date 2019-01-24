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Революция в Венесуэле: силовики открыли стрельбу, есть раненые и убитые
24.01.2019 17:00
Во время протестов в Каракасе (Венесуэла) против президента Николаса Мадуро начались столкновения межу протестующими и силовиками.
Как передают СМИ со ссылкой на полицию и неправительственные организации, военные начали использовать слезоточивый газ, а вскоре открыли стрельбу по людям.
Состоянием на 22:30 известно о 4 погибших, один из них — 16-летний подросток. Также есть информация о раненых, однако их точное число не установлено.
Сообщается, что в ходе протестов также были задержаны минимум 43 человека: в Каракасе и штате Нуэва-Эспарта.
Источник: https://antikor.com.ua
Теги: Донбасс, Венесуэла, стрельба, убиты, революция, раненые
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