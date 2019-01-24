Революция в Венесуэле: силовики открыли стрельбу, есть раненые и убитые

24.01.2019 17:00

Во время протестов в Каракасе (Венесуэла) против президента Николаса Мадуро начались столкновения межу протестующими и силовиками.

Как передают СМИ со ссылкой на полицию и неправительственные организации, военные начали использовать слезоточивый газ, а вскоре открыли стрельбу по людям.

Состоянием на 22:30 известно о 4 погибших, один из них — 16-летний подросток. Также есть информация о раненых, однако их точное число не установлено.

Сообщается, что в ходе протестов также были задержаны минимум 43 человека: в Каракасе и штате Нуэва-Эспарта.

Источник: https://antikor.com.ua