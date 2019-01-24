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В Намибии зафиксировали нападение чупакабры
Неизвестный хищник напал на коз и выпил их кровь.
В последний раз сообщения о нападениях на домашних скот странного хищника, которого интересует лишь кровь животных, а не их мясо, приходили из Парагвая и Украины, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Паранормальные новости.
Ранее подобные случаи были отмечены по всему свету, в Индии, США, Новой Зеландии, Мексике. Уфологи обычно винят в этом загадочного монстра- кровопийцу чупакабру, а официальные лица обвиняют бродячих собак, волков и прочих местных хищников.
Однако, как правило, ни волки, ни собаки не ведут себя при нападении на коз или овец подобным образом.
Новое сообщение о нападении пришло из страны Намибии (юго-западная Африка). Как сообщает местная пресса, в области Ошикото в двух деревнях Амутея и Уукванамбва было убито 30 коз у разных хозяев, причем мясо животных осталось нетронутым, а вот вся кровь из туш была кем-то высосана.
Из ран на теле коз были лишь погрызенные колени и рана на морде. Остальное мясо не тронули, но выпили кровь.
Первое нападение произошло в ночь на 10 января 2019 года и тогда было убито 18 коз. Второе нападение произошло через неделю и еще несколько коз были убиты таким же образом, но некоторые были покусаны и выжили. Без сомнений, в обоих случаях работал один и тот же хищник.
Местные жители прекрасно знают повадки местных хищников, но и они понятия не имеют, кто мог сотворить подобное. Причем сообщается, что с 2000 года таких случаев в этом районе было как минимум несколько.
Возникла проблема даже со способом убийства коз. Было выяснено, что 12 коз получили укусы в морду, причем такие сильные, что у них были сломаны челюсти. Но остальным козам прокусили колени.
"У меня были убиты 2 козы, а еще десять остались живы, но у них на шее были проколы, через которые текли слюни", - рассказывает потерпевшая Ольга Камати, - "Нам сказали, что этих коз уже нельзя будет есть и надо будет их убить, а мясо сжечь. То, что убило их, пыталось также напасть на соседскую собаку, а еще кто-то говорит, что это были существа, похожие на черных собак".
По словам местной администрации, они не знают, кто из хищников мог проделать такое.
"С научной точки зрения и согласно характеру атаки на этих коз, мы не можем найти ничего подобного в живой природе, которую знаем. Оставляем место для исследований", - говорит заместитель директора
Теги: Донбасс, Намибия, нападение, чупакабра
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