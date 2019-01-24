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В сердце Европы вспыхнул секс-скандал: арестован известный политик

24.01.2019 17:15
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В сердце Европы вспыхнул секс-скандал: арестован известный политик

Бывший первый министр Шотландии Алекс Салмонд официально арестован полицией и должен предстать перед судом.

Летом 2018 года две женщины обвинили его в домогательствах, которые он себе якобы позволял, когда занимал пост первого министра, сообщает Обозревательсо ссылкой на The Telegraph.

В свою очередь он назвал выдвинутые против него обвинения смешными и в ответ подал в суд на правительство, обвинив его в том, что ход жалобам был незаконный, и выиграл дело.

Салмонд возглавлял правительство Шотландии с 2007 по 2014 год, был лидером Шотландской национальной партии.

Он также ведет политическое шоу The Alex Salmond Show на российском канале RT, арест Салмонда подтвердила в своем Telegram главный редактор телеканала Маргарита Симоньян.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: политика, Донбасс, скандал, арест, Шотландия
 
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