В сердце Европы вспыхнул секс-скандал: арестован известный политик

24.01.2019 17:15

Бывший первый министр Шотландии Алекс Салмонд официально арестован полицией и должен предстать перед судом.

Летом 2018 года две женщины обвинили его в домогательствах, которые он себе якобы позволял, когда занимал пост первого министра, сообщает Обозревательсо ссылкой на The Telegraph.

В свою очередь он назвал выдвинутые против него обвинения смешными и в ответ подал в суд на правительство, обвинив его в том, что ход жалобам был незаконный, и выиграл дело.

Салмонд возглавлял правительство Шотландии с 2007 по 2014 год, был лидером Шотландской национальной партии.

Он также ведет политическое шоу The Alex Salmond Show на российском канале RT, арест Салмонда подтвердила в своем Telegram главный редактор телеканала Маргарита Симоньян.

Источник: https://from-ua.com