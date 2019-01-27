Путин собирается бежать из страны: «вертолеты уже наготове»

27.01.2019 13:15

Стало известно о главных страхах президента РФ Владимира Путина

Тайны российского главы раскрыл бизнесмен и предприниматель Евгений Чичваркин.

Так, по его мнению, Путин готов «драпать в любую секунду» из Кремля, если на московские улицы выйдет триста тысяч человек.

«У них вертолеты наготове, они готовы драпать в любую секунду. Они первое время были сами в легкой, а сейчас уже в тяжелой эйфории от того, что наш народ позволяет с собой делать», — считает он.

Также он отметил, что в поступках Путина есть доля вины и российского народа. Как утверждает Чичваркин, граждане РФ годами молча терпели все издевательства власти, что дало Кремлю ощущение безнаказанности.

Стало известно о главных страхах президента РФ Владимира Путина

Тайны российского главы раскрыл бизнесмен и предприниматель Евгений Чичваркин.

Так, по его мнению, Путин готов «драпать в любую секунду» из Кремля, если на московские улицы выйдет триста тысяч человек.

«У них вертолеты наготове, они готовы драпать в любую секунду. Они первое время были сами в легкой, а сейчас уже в тяжелой эйфории от того, что наш народ позволяет с собой делать», — считает он.

Также он отметил, что в поступках Путина есть доля вины и российского народа. Как утверждает Чичваркин, граждане РФ годами молча терпели все издевательства власти, что дало Кремлю ощущение безнаказанности.

Источник : https://politeka.net