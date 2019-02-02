Путин приостановил участие РФ в ракетном договоре

Президент России Владимир Путин в субботу, 2 февраля, заявил о приостановке участия РФ в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Об этом он заявил на встрече с министрами обороны и иностранных дел Сергеем Шойгу и Сергеем Лавровым, сообщает ТАСС.

"Мы поступим следующим образом. Наш ответ будет зеркальным. Американские партнеры объявили о том, что они приостанавливают свое участие в договоре, и мы приостанавливаем", - заявил путин.

Также он поручил прекратить попытки инициировать переговоры по вопросу ДРСМД. "Подождем, пока наши партнеры созреют для того, чтобы вести с нами равноправный, содержательный диалог по этой важнейшей тематике - и для нас, и для наших партнеров, да и для всего мира", - пояснил Путин.

Президент РФ отметил, что Москва уже много лет ставит вопрос о содержательных переговорах по тематике разоружения. "И за последние годы мы видим, что наши инициативы партнерами не поддерживаются. Напротив, все время изыскиваются какие-то предлоги для демонтажа уже созданной системы международной безопасности", - заявил он.

По словам президента, РФ после приостановки участия в ДРСМД будет создавать новые вооружения, но без увеличения бюджета министерства обороны. "Мы не должны и не будем втягиваться в затратную для нас гонку вооружений", - подчеркнул он.

Путин выслушал по этому поводу доклад Шойгу, который заверил, что работы будут вестись без увеличения бюджета.

Глава государства отметил, что российские ракеты средней и меньшей дальности не будут размещаться в тех или иных регионах мира прежде, чем аналогичное оружие не разместят там США.

"Исходим из того, что Россия не будет размещать, если такое оружие появится, ни в Европе, ни в других регионах мира оружие средней и меньшей дальности до тех пор, пока в соответствующих регионах мира не появится подобное оружие американского производства", - подчеркнул он.

Путин попросил глав обоих министерств "внимательно наблюдать за тем, что будет происходить, и своевременно докладывать предложения по нашей реакции на происходящие события".

Источник : https://korrespondent.net