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В России скончался известный диктор и ведущий на телевидении

02.02.2019 13:00
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В России скончался известный диктор и ведущий на телевидении

В России 1 февраля умер диктор Центрального телевидения, ведущий программы Время, Евгений Суслов.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила телеведущая Алла Данько.

"Сегодня умер Евгений Суслов диктор Центрального телевидения, заслуженный артист РСФСР. Скорбим", - написала она в пятницу. 

Суслов родился 10 октября 1937 года. В 1962 году он начал работать диктором на Центральном телевидении. В частности вел трансляции военных парадов, праздничных демонстраций и других мероприятий. Он проработал на телевидении более 30 лет. 

Источник : https://antikor.com.ua 



Теги: Россия, Донбасс, телевидение, ведущий, диктор
 
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