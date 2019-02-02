В России скончался известный диктор и ведущий на телевидении

02.02.2019 13:00

В России 1 февраля умер диктор Центрального телевидения, ведущий программы Время, Евгений Суслов.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила телеведущая Алла Данько.

"Сегодня умер Евгений Суслов диктор Центрального телевидения, заслуженный артист РСФСР. Скорбим", - написала она в пятницу.

Суслов родился 10 октября 1937 года. В 1962 году он начал работать диктором на Центральном телевидении. В частности вел трансляции военных парадов, праздничных демонстраций и других мероприятий. Он проработал на телевидении более 30 лет.

Источник : https://antikor.com.ua