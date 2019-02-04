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Российские военкоматы не признают воюющих в Сирии ветеранами боевых действий
В России военные, которые принимали участие в боевых действиях в Сирии, добиваются официального признания их ветеранами войны, а семьи погибших — надбавок к пенсии.
Об этом пишет издание «КоммерсантЪ».
Во Владимире суд удовлетворил иск вдовы погибшего в Сирии российского офицера к областному военкомату, который отказывал ей в выплате надбавок к пенсии по потере кормильца семьи. Все дело в том, что военкоматы в России отказываются причислять воюющих россиян в САР к ветеранам боевых действий, из-за чего их семьи вынуждены обращаться в суд.
«Позиция военкоматов в том, что они отказываются всегда признавать такие иски. Несмотря на это, данные исковые заявления выигрываются и восстанавливаются права», — пояснил помощник прокурора Владимирского гарнизона.
Военкомат отказывался признавать иск, основываясь на том, что погибший — не ветеран боевых действий, хотя в период с 2017 года до дня своей гибели, он находился на спецзадании. По словам жены погибшего офицера, статус ветерана ее муж получил еще в 2009 году за участие в боевых действиях в Чечне. Впоследствии суд принял решение на пользу супруги погибшего, согласно которому военкомат обязан выплачивать ей пенсию и доплатить 39 тыс. руб.
Глава общественной организации «Союз ветеранов военнослужащих, проходящих службу в Сирии» Сергей Тимохин в комментарии журналистам отметил, что над проблемой признания службы в Сирии он и члены организации «бьются уже давно». Он отметил, что не только российские военные столкнулись с этой проблемой, но и те, кто принимал участие в боевых действиях еще во времена СССР, в качестве военных советников.
Тимохин обращался с просьбой помочь во все инстанции, даже к Путину и генерал-полковнику РФ Владимиру Шаманову. По мнению главы «Союза ветеранов», проблема с признанием службы в «горячих точках» связанао с грифом секретности на некоторых документам. Между тем, в организации «Офицеры России» сообщают, что ситуация вполне решаема и связана она с тем, что в СССР отправка военных в Сирию или Чечню нередко оформлялась как турпоездка.
В комитете по безопасности Госдумы заявили журналистам, что указанная проблема уже давно решена благодаря поправкам в закон, указывающим места конфликтов, участие в которых дает право на получение статуса ветерана.
Источник: https://antikor.com.ua
Теги: Донбасс, война, Сирия
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