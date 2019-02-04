Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

В центре Москвы сгорел старинный дом со «звездными квартирами»: сообщается о многочисленных погибших

04.02.2019 18:20
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт

В самом центре Москвы на Никитском бульваре, 12 ночью произошел гигантский пожар. Как выяснили журналисты, тут сгорел дом 1912 года постройки.

Сам дом относился к объектам культурного наследия.

Сообщается, что жертвами огня стали не менее шести человек.

Площадь пожара составила более двух тысяч квадратных метров. Из дома эвакуировали десятки людей. Некоторых жильцов госпитализировали.

Спасатели говорят, что очаг возгорания находился в квартире на пятом этаже.

По данным местных СМИ, пожар вспыхнул в квартире 180, принадлежащей дочери известного дирижера Юрия Башмета. Также в доме находятся апартаменты других звезд: актрисы Ингеборги Дапкунайте, певицы Любови Казарновской и художника Никаса Сафронова.

 

Источник: https://antikor.com.ua 



Теги: Донбасс, Москва, звезда, пожар, квартира, знаменитости
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх