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В центре Москвы сгорел старинный дом со «звездными квартирами»: сообщается о многочисленных погибших
04.02.2019 18:20
В самом центре Москвы на Никитском бульваре, 12 ночью произошел гигантский пожар. Как выяснили журналисты, тут сгорел дом 1912 года постройки.
Сам дом относился к объектам культурного наследия.
Сообщается, что жертвами огня стали не менее шести человек.
Площадь пожара составила более двух тысяч квадратных метров. Из дома эвакуировали десятки людей. Некоторых жильцов госпитализировали.
Спасатели говорят, что очаг возгорания находился в квартире на пятом этаже.
По данным местных СМИ, пожар вспыхнул в квартире 180, принадлежащей дочери известного дирижера Юрия Башмета. Также в доме находятся апартаменты других звезд: актрисы Ингеборги Дапкунайте, певицы Любови Казарновской и художника Никаса Сафронова.
Источник: https://antikor.com.ua
Теги: Донбасс, Москва, звезда, пожар, квартира, знаменитости
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