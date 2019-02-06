Последние новости раздела
- Украина разорвала важный договор с Россией: что изменится20:00
- Янукович на пресс-конференции: "В Ростове много украинцев. Нас изгнали, но за что?"17:57
- Россия готовится еще к одной военной операции у берегов США 17:38
- С Украиной не считаются? ОБСЕ включила россиян в список наблюдателей на выборах17:20
- «Совсем болезненный вид»: Виктор Янукович удивил изменениями во внешности16:00
- Янукович сделал неожиданное заявление по Медведчуку15:31
- Найден крупнейший паук со смертельным ядом15:16
- Над Китаем промчалась флотилия НЛО. ВИДЕО14:54
- Украинка произвела фурор на шоу America’s Got Talent и пробилась в финал (ВИДЕО)13:16
- Порошенко предупредил РФ о проходе кораблей Украины через Керченский пролив12:42
Мужчина сказочно разбогател, заказав подарок жене
06.02.2019 10:00
Житель города Ванн во Франции ожидал посылку с купальником для жены, но получил бандероль с золотыми слитками и луидорами. Оказалось, что адресат проживает дальше по улице, сообщает "Фокус".
Получатель рассказал, что не обратил внимания на вес посылки, но, когда вскрыл ее, то обнаружил там золотые луидоры, чеканки 1900 года и несколько золотых слитков весом в 20 и 50 грамм.
Оказалось, что посылку должны были доставить по другому адресу, дальше по улице. Мужчина пошел туда, но дома никого не оказалось. Тогда он отнес посылку в полицию. По последним данным адресат все-таки получил свое золото, а вот заказанный купальник так пока и не прибыл.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, золото, мужчина, подарок
Читайте также:
- В Донецке горела многоэтажка. Погиб мужчина
- Главарь "ДНР" Захарченко пообещал "взять Киев" и отобрать "скифское золото" (видео)
- Этот Крестный ход должен быть в Москву, и там призывать к миру - политолог (ВИДЕО)
- Мужчина погиб под колёсами Mitsubishi в свой день рождения
- В подъезде дома нашли повешенного парня
- Почему началась война России против Украины
- Ребенок получил жуткие травмы из-за боевиков «ЛНР»: «инвалидность на всю жизнь»21:45
- «Все для людей»: «власти ДНР» обещают изменения на КПВВ ОРДО20:54
- "Быстро свернули манатки", - в Горловке женщины заставили пуститься в бега "ДНРовцев” вместе с гаубицей20:18
- В Горловке бюджетников и школьников снова заставляют собирать «посылки солдату»19:33
- Жителям неподконтрольного Донбасса и переселенцам: Несколько фактов о пенсии19:15
- Россия пригнала на Донбасс гаубицы и броневики – разведка Украины сделала важное заявление 19:00
- В Горловке за неделю «внезапно» умерли почти 70 человек18:15
- Под Мариуполем в шесть рядов заминировали дорогу16:34
- ВСУ одним залпом уничтожили российский танк и его экипаж 16:15
- «Спасибо, Россия»: Донбасс признали самым заминированным регионом в мире14:38
- Неделя не сахар: астролог назвал знаки Зодиака, которым придется платить по долгам22:35
- Как восстановить волосы после холодов22:10
- Ребенок получил жуткие травмы из-за боевиков «ЛНР»: «инвалидность на всю жизнь»21:45
- "Спасибо, Пушилин, наша жизнь снова превратилась в ад", - жители "ДНР" бунтуют из-за беспредела оккупанта21:30
- Пенсии вырастут: названы даты и суммы21:16
- «Все для людей»: «власти ДНР» обещают изменения на КПВВ ОРДО20:54
- Толкование примет: почему беременным нельзя стричься20:37
- "Быстро свернули манатки", - в Горловке женщины заставили пуститься в бега "ДНРовцев” вместе с гаубицей20:18
- Украина разорвала важный договор с Россией: что изменится20:00
- Эти продукты желательно включить в рацион женщинам после 40 лет19:45
- Неделя не сахар: астролог назвал знаки Зодиака, которым придется платить по долгам22:35
- Как восстановить волосы после холодов22:10
- Толкование примет: почему беременным нельзя стричься20:37
- Эти продукты желательно включить в рацион женщинам после 40 лет19:45
- Названы проверенные народные средства от перхоти16:48
- Стоматологи назвали напиток, разрушающий зубную эмаль13:00
- Эти 3 знака Зодиака - лучшие братья и сестры, и вам повезло, если они есть у вас09:45
- Медики рассказали, почему лекарства нельзя мешать с алкоголем09:32
- Не спешите делиться успехом: самые завистливые знаки Зодиака19:30
- Смерти нет: ученый сделал шокирующее открытие09:15
- «Нового президента не дождетесь». Порошенко сделал заявление
- Сбудется или нет: Ванга назвала имя будущего украинского президента
- Разгром российских военных на Донбассе: полное видео шквального удара ВСУ – много убитых, взорвана техника
- «Давно такого не было»: жителей Лисичанска и Северодонецка напугали звуки войны
- "Быстро свернули манатки", - в Горловке женщины заставили пуститься в бега "ДНРовцев” вместе с гаубицей
- ВСУ одним залпом уничтожили российский танк и его экипаж
- Откуда появились танки на Донбассе: опубликована важная информация
- «Гумконвой для «ЛДНР?»: соцсети показали поезд с военной техникой РФ, направляющийся в Украину
- Боевик попал на гауптвахту в Донецке и "прозрел": "Я лучше сопьюсь, но за Россию воевать больше никогда не буду"
- Команда Порошенко в сборе – Кремлю не удалось достигнуть поставленных целей, – политолог