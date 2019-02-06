Над Китаем промчалась флотилия НЛО. ВИДЕО

06.02.2019 14:54

10 января нынешнего года некий житель Китая запечатлел флотилию неопознанных летающих объектов, двигавшихся среди бела дня над городом. Полученный очевидцем ролик демонстрирует как минимум три темных НЛО овальной формы, медленно плывущих по небу.

Согласно мнению автора видеозаписи, это были «летающие тарелки» представителей внеземной цивилизации, посетивших нашу планету с неизвестной целью. Объекты не издавали каких-либо различимых звуков, однако внушали свидетелю интуитивное чувство тревоги.

После столь необычного наблюдения мужчина сразу ушел домой, не желая оставаться под открытым небом. Озадаченный китаец выложил загадочные кадры в Интернет, и материал приковал внимание множества уфологов, а также простых пользователей Всемирной паутины.

Многие комментаторы утверждают, что эти воздушные суда не слишком похожи на беспилотники, метеозонды, дирижабли или вертолеты. Возможно, «зеленые человечки» в самом деле посетили Китай, даже не скрывая свои летательные аппараты от глаз жителей Поднебесной?

Источник: https://from-ua.com