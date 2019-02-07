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Из-за приближения Нибиру океан поглощает гигантская воронка

07.02.2019 09:01
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Из-за приближения Нибиру океан поглощает гигантская воронка

Виной грядущих катаклизмов станет интенсивное движение тектонических плит, уверены ученые.

Исследователи установили, что воды океанов не пребывают в первозданном состоянии – их смывает в огромные подводные воронки, что может привести к катастрофе, угрожающей целому островному государству. Речь идет о Японии, передает "Российский Диалог".

По мнению ученых, наибольшую тревогу вызывает ситуация в Тихом океане. Именно там расположена знаменитая Марианская впадина , которая превратилась в некое подобие воронки из-за движения тектонических плит.

В свою очередь, исследователи паранормальных явлений и сторонники теории заговора склонны винить в ситуации неумолимое приближение планеты Х – притяжение Нибиру, по их мнению, создает гигантские воронки в мировом океане. Как бы там ни было, но именно Япония может стать жертвой изменений. В последние годы страна серьезно страдает от цунами, ураганов и наводнений.

Гигантская воронка может полностью поглотить острова. Печальные прогнозы косвенно подтверждают загадочные знаки: совсем недавно у берегов Японии была поймана громадная рыбина, что тоже посчитали нехорошей приметой.

Часть исследователей утверждают, что под толщей земли находятся резервуары с водой, которые наполняются водами мирового океана. Когда они переполняются, на планету обрушивается масштабное бедствие вроде библейского Всемирного потопа и процесс повторяется через определенный промежуток истории человечества.

Источник: www.dialog.ua 



Теги: Донбасс, ученые, океан, Нибиру
 
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