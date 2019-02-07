Масштабный хаос: Ученые опасаются за судьбу планеты

07.02.2019 17:00

Канадские ученые из Университета Макгилла презентовали модель изменения климата на нашей планете.

Эксперты также составили прогноз, согласно которому на Земле наступит масштабный хаос.

По мнению ученых, таянье ледников приведет к изменению климата на Земле. Средняя температура повысится на 3−4 градуса.

Талая вода попадет в Мировой океан, нарушатся морские течения. Это приведет к еще большим изменениям температуры на всей планете.

К 2065−2075 уровень моря достигнет катастрофической отметки. Острова Тихого океана окажутся подтоплены и возникнут хаотичные экстремальные погодные условия.

Источник: https://donpress.com