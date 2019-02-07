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НАТО готовит мощный ответ Кремлю, истребитель 6 поколения уже скоро будет готов нанести ответный удар

07.02.2019 20:00
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НАТО готовит мощный ответ Кремлю, истребитель 6 поколения уже скоро будет готов нанести ответный удар

Боевой самолет является детищем французских и немецких конструкторов.

Он станет первым в своем роде совместным проектом Альянса в области авиастроения. Концерны Airbus Defense and Space (Германия) и Dassault Aviation (Франция) готовятся создать новый самолет-истребитель, передает "Лига. Новости".

Проект уже получил название  FCAS. Предполагается, что со временем эти истребители заменят самолеты 4-го поколения ВВС Франции и Германии. FCAS разрабатывает авиационный комплекс на базе нового мотора и бортовой радиоэлектронной системы.

Специалисты предполагают, что данный истребитель откажется от планера киля с вертикальным стабилизатором в своей конструкции. При этом на крылья будут вынесены рули высоты и аэродинамические рулевые поверхности.

Разработчики уверены, что презентовать свое детище – новенький истребитель 6-го поколения они смогут уже через пять или семь лет.

Источник: www.dialog.ua 



Теги: Донбасс, НАТО, истребитель, Кремль
 
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