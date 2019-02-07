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Неизвестная сила убила десятки тысяч птиц в Нидерландах
Птицы были сильно истощены перед смертью.
На берегах Северного моря в Нидерландах на днях были обнаружены более 20 тысяч истощенных до полусмерти или уже мертвых кайр - морских птиц из семейства чистиковых, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Паранормальные новости.
Кайры распространены в северном полушарии и питаются мелкой рыбой, плавающей близко к поверхности воды. В основном сельдью, килькой и треской.
Как правило даже зимой пищи в местных водах им хватало с избытком. Но что тогда тут случилось?
Почему птицы находились в состоянии длительного голодания, до сих пор остается загадкой. Причем на территории близлежащих к региону стран - Бельгии и Германии ничего подобного замечено не было.
По словам орнитологов, они не помнят подобного происшествия в прошлом как минимум на протяжении пары десятилетий.
Птиц нашли в области между северными Вадденскими островами и юго-западной провинции Зеландия. Все 20 тысяч были в состоянии сильнейшего истощения от голода или уже мертвые.
В настоящий момент биологи готовятся к вскрытию нескольких тушек птиц, чтобы попытаться понять причину их состояния.
"То, что убило их, вопрос на миллион долларов, а ответа у нас пока до сих пор нет. И потому это очень тревожная ситуация.", - говорит Мардик Леопольд, морской биолог из Университета Вагенингена.
В последний раз массовый птичий мор тут видели в 80-х и начале 90-х. По одной из версий сильные зимние ветра могли повлиять на усталость птиц и поэтому те не смогли добыть себе корм в морских волнах.
Однако тот факт, что подобное произошло лишь на территории Нидерландов, заставляет эту версию выглядеть ненадежной, так как местная погода мало чем отличается от погоды в других странах на севере Европы.
Поэтому позже местная пресса выдвинула версию, связанную с недавним попаданием в море множества грузовых контейнеров, которые позже засорили берега Германии и Нидерландов пластиковым мусором в виде игрушек, предметов из полистирола, обуви и бытовой химией.
Однако первичное обследование желудков нескольких погибших птиц не показало там наличие посторонних предметов или опасных химических веществ.
Теги: Донбасс, Нидерланды, птицы, аномалия
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