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Ученые сообщили о смертельной опасности просмотра телевизора

07.02.2019 17:51
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Ученые сообщили о смертельной опасности просмотра телевизора

Американские медики провели ряд серьезных исследований.

В ходе проделанной работы они выяснили, что длительный просмотр телевизора способствует развитию онкологических заболеваний. В большинстве случаев, риску подвержены люди до 50 лет.

Ученые отметили, что риск увеличивается, если проводить за просмотром телевизора не менее двух часов ежедневно.

По мнению специалистов, что эта проблема приобретает масштабы эпидемии, поскольку все больше молодых людей предпочитают проводить вечера с пультом в руках.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, здоровье, опасность, телевизор
 
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