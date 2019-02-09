- Трамп дал указания по вступлению Украины в НАТО16:00
- Порошенко в Генассамблее ООН представит доклад по Донбассу15:40
- Почему для Путина жизненно важны выборы в Украине: эксперт о роли санкций и войне на Донбассе в плане РФ 14:45
- Земле осталось жить около 30 лет: эксперт поразил весь мир предсказанием конца света в Библии14:15
- Умер легендарный певец, родившийся в Украине: на его песнях выросло не одно поколение13:45
- «Пусть горят в аду»: в Керчи произошло очередное ЧП из-за оккупантов08:14
- В Африке найден новый вид пауков с рогом на спине07:36
- Соловьев выдал эпичный фейк о том, как Москва "спасла" Украину от боевиков "Л/ДНР"21:09
- В России громко пообещали убить каждого украинца: "Я возьму автомат и перестреляю вас!"19:36
- Прилепин рассказал, как Путин ставил свечку за подразделения «ЛДНР»15:41
В "ЛНР" остановился крупный завод: боевики не смогли запустить "отжатое" предприятие, Россия отказалась помочь
Речь идет о трубопрокатном заводе в оккупированном Антраците. "Отжав" его у настоящих владельцев, боевики так и не могли полноценно запустить предприятие, из-за чего завод перестал работать.
В Twitter украинский журналист Денис Казанский пишет, что именно отсутствие рынка сбыта для продукции завода и стало "началом конца" данного предприятия, передает "Диалог.UA.
Также Казанский отметил, что вопреки обещаниям России развивать экономику и промышленность захваченного Донбасса, на лицо совсем обратный эффект. Все то, к чему прикасаются оккупанты, рано или поздно останавливается и закрывается. Такая участь постигла многие некогда славные предприятия в ОРДЛО. "Погодите, а как же огромный российский рынок? Ведь говорили, что Россия поможет, Россия будет все покупать? Как же так? Или мародеры, как обычно, просто отжали завод у владельца и теперь не знают, как запустить?" - отмечает Казанский.
Его в комментариях поддержали пользователи. Участники обсуждений добавили, что оккупированный Донбасс с его уничтоженной экономикой России не нужен, поэтому оккупантам стоит готовиться к еще более тяжелым временам. "Донбасские труженики никак не смогли понять что Россия - это прямой конкурент Украины во всех этих отраслях, а поскольку у нас дешевле рабочая сила то мы еще очевидней конкурент. Господи, люди Донбасса, ну как можно было быть и оставаться такими тупыми еб*натами в очевидных вещах?", "На металлолом его разрежут, вот и вся помощь", - отмечают пользователи.
Теги: экономика, Россия, Донбасс, Антрацит, завод, предприятие, остановка, ЛНР, боевики, продукция
- Взрывчатка не нужна? Россия переставала поставлять сырье и заказы на предприятие в «ЛНР»
- Ходаковский: «Внешторгсервис» завершает поглощение предприятий, которые контролировал Захарченко
- Очень тревожные новости из зоны АТО
- Главари «ДНР» на «День Республики» согнали 60.000 человек и 6000 вооруженных боевиков
- Гиркин сообщил о поражении "ДНР" под Горловкой - боевики могут потерять контроль над Дебальцево
- Бывший боевик открыл СБУ важную информацию о российских войсках во "втором эшелоне" "ЛНР”
- Из РФ через КПП «Донецк» входят и въезжают лица в «военной форме»15:00
- В «ДНР»: В Седово поднимают цены на аренду для предпринимателей14:36
- Боевики «ДНР» кричат об «обстреле», а сами «проводят учения»14:00
- Блокпосты ОРДО: в Горловке ад, до 600 человек пешей очереди13:32
- Госпогранслужба: Пограничники готовы к открытию КПВВ «Золотое»13:00
- На Донбасс прибыла новая партия боевиков Путина: Народ готовится к хаосу12:15
- Боевики «ДНР» запланировали провести «перепись» населения 11:30
- ВСУ нанесли ответный удар по позициям НВФ: есть погибшие11:15
- Свежих могил боевиков в Донецке и Луганске стало больше: озвучены крупные потери "Л/ДНР" 11:00
- «Бегут из рая»: в сети указали на показательное «покращення» в «ДНР»10:30
- Трамп дал указания по вступлению Украины в НАТО16:00
- Порошенко в Генассамблее ООН представит доклад по Донбассу15:40
- Букмекеры дали прогноз на матч Шахтер — Айнтрахт15:30
- Психологи рассказали, как парам сохранить долгие отношения: информация на вес золота15:20
- Из РФ через КПП «Донецк» входят и въезжают лица в «военной форме»15:00
- Почему для Путина жизненно важны выборы в Украине: эксперт о роли санкций и войне на Донбассе в плане РФ 14:45
- В «ДНР»: В Седово поднимают цены на аренду для предпринимателей14:36
- Земле осталось жить около 30 лет: эксперт поразил весь мир предсказанием конца света в Библии14:15
- В Лиге чемпионов впервые отменили гол при помощи VAR (ВИДЕО)14:05
- Боевики «ДНР» кричат об «обстреле», а сами «проводят учения»14:00
- Психологи рассказали, как парам сохранить долгие отношения: информация на вес золота15:20
- Земле осталось жить около 30 лет: эксперт поразил весь мир предсказанием конца света в Библии14:15
- Приметы и суеверия: почему нельзя спать ногами к двери12:46
- Медики предупредили об опасности жвачки10:15
- Не уснет никто: ученые рассказали всю правду о носках10:02
- Что делать, если хочешь, чтобы желания исполнялись09:29
- Токсины у Рыб и спазмы у Стрельцов: появился гороскоп здоровья на неделю09:15
- Медики рассказали, какой вред может нанести здоровью вода 08:30
- 14 февраля: какой праздник, приметы и что нельзя делать22:38
- Какие звуки указывают на неисправности в авто21:38
- В оккупированном Донецке начались бои и слышны взрывы: "Гремит вовсю, такого давно не было."
- Стало известно, сколько Пушилин будет доплачивать «госслужащим ДНР»
- У "ДНР" тяжелые потери на передовой: Ходаковский в ответ пугает артиллерийскими обстрелами по городам на Донбассе
- Не будем работать на оккупантов: из «ЛНР» на юг Украины вывезли современный завод
- 6 знаков Зодиака, которые никогда не постареют
- «Что за мощные звуки?»: жители Донецка сообщают о боях на севере города
- В Луганске предъявили требования Украине: сепаратисты выдвинули условия президенту – видео
- На Донбассе убит член НВФ «Тарас» из Донецка
- Командир ООС о деталях ликвидации бронетехники "ЛНР": "Мы попали в цель с 2 км, у боевиков была паника"
- Ситуация на КПВВ ОРДО: на Каргиле второй день почти без движения, люди в отчаянии