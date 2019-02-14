Стало известно, как Эрдоган отомстил Путину

14.02.2019 19:15

Реджеп Эрдоган решил метнуть еще один «нож в спину» президенту Российской Федерации Владимиру Путину – президент Турции проигнорировал время, оговоренное для официальной встречи с российским правителем.

Владимир Путин имеет в международном сообществе печальную славу не только относительно своей брутальной политике по отношению к Украине, но и как правитель страны, нарушающий этикет на высоком деловом уровне, передает politeka.net.

Иными словами Путин позволяет себе опаздывать на встречи международного уровня, и случай этот не единичный.

Так, в СМИ горячо обсуждали выходку президента РФ, который договорился о встрече у себя в стране с президентом Турции Реджепом Эрдоганом и позволил себе опоздание на нее не менее, чем на час.

Однако Эрдоган стал не единственной «жертвой» путинского произвола. Радио Свобода когда-то даже составила рейтинг опозданий Владимира Путина на официальные встречи.

Менее всех «пострадала» Елизавета Вторая. Королеве Великобритании пришлось ожидать Путина всего 14 минут.

Источник: https://from-ua.com