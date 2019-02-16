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Огромные псы растерзали младенца: жуткие подробности трагедии
В российском городе Томск произошла страшная трагедия. Два больших пса насмерть загрызли младенца.
Об этом стало известно благодаря сообщениям российских СМИ, пишет портал "Политека".
Семья проживает в частном доме. Матери понадобилось выйти во двор. Крошечного ребенка, которому исполнился всего один месяц, она оставила лежащим в детской кроватке. Вернувшись в дом, женщина увидела страшное
Она обнаружила, что ее маленькая дочь лежит на диване, а все тельце в ранах похожих на следы от зубов собак. Отмечается, что в доме находились ротвейлер и немецкая овчарка.
Мать сразу вызвала скорую помощь. Медики малышку срочно госпитализировали. Однако оказались бессильны. Девочка умерла от полученных ран.
Полиция возбудила уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".
Теги: Донбасс, ребенок, собаки, погиб
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- Клинцевич назвал смерть десятков тысяч россиян на Донбассе "недоразумением, которое скоро все забудут"07:30
- Путин и Макрон обсудили по телефону ситуацию в Сирии и Украине22:28
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