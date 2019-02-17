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Боевики "ЛДНР" что-то задумали на Донбассе: готовят новый батальон, секретные данные попали в Сеть

17.02.2019 13:02
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Боевики "ЛДНР" что-то задумали на Донбассе: готовят новый батальон, секретные данные попали в Сеть

Боевики "ЛНР" задумали нечто подозрительное на передовой Донбасса, готовя новый усиленный батальон и обновляя радиосети в преддверии необъявленного события на передовой.

Об этом на своей странице в социальной сети сообщил координатор группы "ИС" Дмитрий Тымчук, отмечая тревожный момент приготовления российских наемников, передает dialog.ua.

Он отметил, что в дополнение к уже существующим несколько лет 3 отдельным мотострелковым бригадам и одному полку, во "2-м армейском корпусе ЛНР" решили сформировать новый отдельный батальон численностью не менее 260 террористов. Цель создания пока засекречена. Согласно полученным данным, новый батальон имеет серьезный критерий доступа - предпочтение отдают боевикам, которые имеют опыт ведения военных действий, скрупулезно проверяя уровень лояльности к так называемым властям "ЛНР". Более того, в течение прошлой неделе боевики проводили плановую замену радиоданных в радиосетях и линиях радиосвязи тактического звена системы управления и оповещения 1 и 2 АК "ЛДНР". Тымчук также отметил, что Россия перебрасывает на оккупированный Донбасс горюче-смазочные материалы, необходимые для передвижения боевой бронетехники.



Теги: Россия, Донбасс, ЛНР, батальон, боевики, Тымчук, соцсети
 
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