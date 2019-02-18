Еще одна звезда-убийца мчит уничтожать Землю: Нибиру покажется сказкой

18.02.2019 09:45

Очевидец увидел Немезиду, именно она за последние 250 миллионов лет не раз приводила к апокалипсису на нашей планете. И теперь Немезида, а не Нибиру, взяла курс на Землю, чтобы в который раз уничтожить все живое на ней. Поэтому конец света - неизбежен, передает Знай.

В Сети недавно выложили кадры, где запечатлен яркий объект прямо над Солнцем.

Как известно, это снял россиянин во время полета. Шар был четко виден, и ничто не могло помешать наблюдениям. После публикации кадров многие эксперты и очевидцы думали, что мужчина зафиксировал планету-убийцу.

Но теперь эксперты говорят обратное, пассажир самолета снял не смертоносную планету, а ее апокалиптическую конкурентку – звезду Немезиду.

Сейчас эта одна из самых обсуждаемых новостей в научных кругах и в среде альтернативных ученых. Немезида, как поясняют эксперты, это гипотетическая звезда (красный, белый или коричневый карлик). Она вращается вокруг Солнца. Ученые заявили, что именно Немезида вызывает массовое вымирание биологических видов на Земле.

Исследователи поделились, что в результате проведенных экспертиз они пришли к ошеломительным выводам. За последние 250 миллионов лет произошло 12 массовых вымираний с четким интервалом. Астрономы уверены, что в этом виновата именно Немезида, которая с каждым своим приближением к Земле устраивает на нашей планете ад в реальном его понимании. По словам экспертов, размеры Немезиды шокируют – радиус ее превышает в 10 раз радиус Солнца.

Поэтому уничтожить жизнь на нашей планете ей не представит труда. Конспирологи все чаще стали отмечать, что Немезида, а не разрушительная Нибиру, представляет для Земли главную опасность. Их поддерживают ученые. Они напоминают, что Немезида, обладая огромными размерами, уже начинает разрывать Землю на части, наклонив нашу планету и изменив ее магнитные поля.

Источник: from-ua.com