Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

Помощи не будет: стало известно о плане Путина по захвату Беларуси

18.02.2019 21:42
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Помощи не будет: стало известно о плане Путина по захвату Беларуси

Международная изоляция Беларуси и поведение ее президента Александра Лукашенко приближают государство к полному слиянию с Россией.

Об этом идет речь в сообщении Национального корпуса в Facebook, где отмечается важность 2018 года, который ознаменовался активным давлением Кремля на Лукашенко для "более тесной интеграции" между странами.

"Формально еще в 1996 году Беларусь и РФ создали так называемое Союзное государство. Теперь же Путин стремится достичь фактического исполнения этой сделки”, — считают в Нацкорпусе.

Отмечается, что Лукашенко имеет очень слабые позиции в переговорах Минска и Москвы об отношениях между странами в будущем.

"Государство находится в международной изоляции, ее экономика очень сильно зависима от российских кредитов и инвестиций, военные силы немногочисленны и насыщенны московской агентурой. К тому же за годы антинациональной советской политики Лукашенко миллионы белорусов потеряли этническую самобытность, идентифицируя себя с "русским миром" и "советчиной", — сказано в сообщении.

В Нацкорпусе добавили, что "попытки Лукашенко уместиться на европейском и евразийском стульях одновременно повернулись против него, угрожая самому существованию Беларуси".

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Россия, Донбасс, Путин, Беларусь
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх