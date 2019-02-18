Свинья укусила фитнес-модель за попу (ВИДЕО)

18.02.2019 15:15

Как свиньи попали на один из необитаемых Багамских островов Биг-Мейджор-Кей, доподлинно неизвестно, но, по одной из легенд, их сюда завезли моряки в качестве продовольственного запаса. Правдоподобнее легенда иная: свиней на остров эвакуировали жители соседнего острова, чтобы не портить свой ландшафт и не страдать от запахов свинарника.

Свиньи уже так давно и привольно живут на этом острове, что даже научились плавать, и в наши дни Остров свиней — чуть ли не главная достопримечательность Багам.

Сейчас на острове живут около двух десятков животных. Они выпрашивают у туристов еду и совершенно не боятся их. Если лодки подплывают достаточно близко к берегу, то хрюшки могут запрыгнуть прямо на борт.

Фитнес-модель Мишель Левин из Венесуэлы побывала там. Правда, туристический опыт получился с горчинкой. Мишель выложила в свой Инстаграм видео: одна из свиней кусает ее за аппетитную попу.

Какой потом образовался жуткий сизый синяк, она тоже показала позже, уже в помещении...

Надо отметить, что помимо точеной спортивной фигуры, у девушки есть чувство юмора и умение посмеяться над собой.

Ролик за короткое время набрал почти 5 миллионов просмотров и более 60 тысяч комментариев. К слову, Мишель очень гордится своими округлыми ягодицами и специально качает их в фитнес-зале. Она часто устраивает фотосессии в нижнем белье и в купальниках, демонстрируя результат. Так что свинка покусилась на самое дорогое.

Источник: http://kr24.com.ua