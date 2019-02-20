«Едет к Гиви за Мотороллой»: в сети опубликовали фото Гиркина в метро

20.02.2019 12:48

В социальной сети один из пользователей разместил фото экс-главаря подразделений НВФ «ДНР» Игоря Гиркина (Стрелкова), мирно едущего в вагоне метро. Как сообщает ДонПресс, соответствующее фото пользователь опубликовал ан своей странице и отметил:

«Едет брать Киевскую»

В комментариях к снимку люди удивляются, что Гиркин едет без охраны и вообще до сих пор жив, а не ликвидирован, как многие члены НВФ:

«Такие люди и без охраны»

«Едет к Гиви за Мотороллой»

«Едет и едет себе, на первый взгляд, обычный человек в метро…

По виду то и не скажешь, что людоед»

«Скоро и его заберут»

«Думаю, что если бы действительно что-то знал, уже не жил бы. Так, клоун медийный, типа моторол и гиви. Хотя… Даже в таком случае странно, что не грохнули еще «

«Пусть хотя бы Славянский бульвар возьмет для начала)»

«На местах для инвалидов сидит»

«Диктатора не получилось»