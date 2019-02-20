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Путин рассказал, когда пустит поезда в аннексированный Крым
20.02.2019 15:37
Российские мостостроители завершили строительство железнодорожного обхода к Керченскому мосту вокруг Краснодара и подход к этой транспортной развязке с Кавказского побережья.
Об этом сегодня заявил президент РФ Владимир Путин в ежегодном обращении к Федеральному собранию, передает donpress.com.
Российский лидер отметил, что железнодорожное сообщение России с оккупированным Крымом будет запущено уже в этом году и сыграет для России и аннексированного полуострова «особую роль». Так, Путин заявил:
«В этом году начнется железнодорожное движение по Крымскому мосту. Это даст возможность мощно развивать и Крым, и Севастополь».
Теги: Россия, Донбасс, Путин, Крым, Севастополь, железная дорога, мост
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