Путин оговорился и раскрыл, что на самом деле хочет сделать с народом РФ - россияне не могут прийти в себя

21.02.2019 08:00

Президент РФ Владимир Путин 20 февраля в ежегодном послании Федеральному собранию допустил досадную оговорку, которой открыл свое истинное отношение к российскому народу. Россияне в соцсетях бушуют из-за оговорки очередной оговорки Путина "по Фрейду", передает "Диалог.UA".

В среду, 20 февраля, Путин выступил с очередным посланием к Федеральному собранию, в котором угрожал Западу ракетами, а также обещал россиянам то, что не собирается выполнять. Он в своей речи "по традиции" оговорился.

Путин хотел сказать, что государство должно помогать россиянам выходить из трудных жизненных ситуаций. Вместо этого он пообещал, что государство будет помогать гражданам РФ "выходить из жизни". Россияне шокированы словами своего лидера. Некоторые уверены, что это чуть ли не единственное правдивое его заявление за все послание. "Он проделывает это последние 20 лет", - напомнил один из комментаторов. "Спалился! Да, он многим помог выйти из жизни", - согласился другой. Некоторые вспомнили, что недавно президент РФ уже обещал россиянам подобное, когда рассказывал им о "рае" в ядерной войне с Западом.



Источник: www.dialog.ua