- Украина официально взяла курс на членство в НАТО и ЕС: 21 февраля вступили в силу изменения в Конституцию13:02
- В США испытали препарат, замедляющий старение10:17
- В Украине вступает в силу закон об изменениях в Конституцию по курсу в НАТО и ЕС09:45
- Порошенко о планах Путина по Украине: грядет полномасштабная война08:15
- Путин оговорился и раскрыл, что на самом деле хочет сделать с народом РФ - россияне не могут прийти в себя 08:00
- Минобороны РФ опубликовало первые кадры испытания подлодки "Посейдон", которую Москва называет "оружием будущего". ВИДЕО22:01
- ВСУ зафиксировали пугающий "рекорд" на Донбассе: боевики "Л/ДНР" свирепо жаждут кровопролития20:28
- Янукович обратился к украинцам с открытым письмом19:03
- СБУ накрыла крупнейший механизм по финансированию боевиков "ЛНР"18:29
- «Хронически не хватает людей»: Бородай рассказал о главной проблеме подразделений НВФ на передовой17:42
Путин оговорился и раскрыл, что на самом деле хочет сделать с народом РФ - россияне не могут прийти в себя
Президент РФ Владимир Путин 20 февраля в ежегодном послании Федеральному собранию допустил досадную оговорку, которой открыл свое истинное отношение к российскому народу. Россияне в соцсетях бушуют из-за оговорки очередной оговорки Путина "по Фрейду", передает "Диалог.UA".
В среду, 20 февраля, Путин выступил с очередным посланием к Федеральному собранию, в котором угрожал Западу ракетами, а также обещал россиянам то, что не собирается выполнять. Он в своей речи "по традиции" оговорился.
Путин хотел сказать, что государство должно помогать россиянам выходить из трудных жизненных ситуаций. Вместо этого он пообещал, что государство будет помогать гражданам РФ "выходить из жизни". Россияне шокированы словами своего лидера. Некоторые уверены, что это чуть ли не единственное правдивое его заявление за все послание. "Он проделывает это последние 20 лет", - напомнил один из комментаторов. "Спалился! Да, он многим помог выйти из жизни", - согласился другой. Некоторые вспомнили, что недавно президент РФ уже обещал россиянам подобное, когда рассказывал им о "рае" в ядерной войне с Западом.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, Путин, россияне, оговорка
- Недоверие россиян к Путину достигло своего предела - у Кремля намечаются серьезные проблемы
- Российский публицист о россиянах: Качество населения ниже плинтуса
- До 1 мая 2016 года Кремль будет иметь полную информацию по всем жителям РФ
- "Здесь моя страна", - обращение украинского солдата к россиянам (ВИДЕО 18+)
- Россияне не ждут от 2019 года ничего хорошего: "Будет только хуже, Путин – главная беда России и наше наказание"
- Путин не видит ничего страшного в том, что уровень жизни россиян значительно снизился
- Боевики «ДНР» на блокпосту «Еленовка» отбирают у пенсионеров и уничтожают продукты питания12:45
- Пушилин запросил переговоры с Украиной: главарь "ДНР" сделал неожиданное предложение Киеву12:31
- Террористы «ЛДНР» врут о количестве погибших наемников РФ, угрожая их семьям за огласку правды10:30
- СБУ призвала жителей Луганской и Донецкой областей к бдительности в период выборов09:15
- Выборы президента: СБУ призвала жителей Донецкой и Луганской областей к бдительности09:00
- Жители Горловки рассказали об «уровне зарплат» - 100-200 рублей в день08:30
- На Донбасс прибыл сенатор из США: названа цель визита07:14
- Блокпосты ОРДО: в Горловке проверяют телефоны, на Каргиле едут только перевозчике21:02
- ВСУ зафиксировали пугающий "рекорд" на Донбассе: боевики "Л/ДНР" свирепо жаждут кровопролития20:28
- В ОРДО прогнозируют сбои в работе «Феникса» из-за обстрела Горловки19:59
- Украина официально взяла курс на членство в НАТО и ЕС: 21 февраля вступили в силу изменения в Конституцию13:02
- На матч "Айнтрахт" – "Шахтер" проданы все билеты12:50
- Боевики «ДНР» на блокпосту «Еленовка» отбирают у пенсионеров и уничтожают продукты питания12:45
- Ариана Гранде повторила рекорд The Beatles12:40
- Пушилин запросил переговоры с Украиной: главарь "ДНР" сделал неожиданное предложение Киеву12:31
- Прогноз погоды на конец февраля: Украинцев ожидает похолодание12:15
- Половина магазинов в Украине нарушает права покупателей11:45
- Снайперы РФ "работали" по бойцам ВСУ у Марьинки: враг бил из минометов и БМП 10:45
- Террористы «ЛДНР» врут о количестве погибших наемников РФ, угрожая их семьям за огласку правды10:30
- В США испытали препарат, замедляющий старение10:17
- В США испытали препарат, замедляющий старение10:17
- Скрыть не получится: самые слабые места каждого знака зодиака10:03
- Найден растительный эликсир молодости09:31
- Нумерология номера телефона: как он влияет на вашу жизнь07:43
- Выписывать бесплатные лекарства украинцам будут по-новому: что важно знать07:30
- Популярные тренды фотообоев14:48
- Крымский мост — это ловушка: что на самом деле не так09:45
- Ученые выяснили, о чем люди говорят во сне09:15
- Очень опасно! Зубную щетку нельзя хранить в ванной09:05
- Гранты, жилье, Ощадбанк: Какие аферы проворачивают на переселенцах08:11
- Танковый прорыв ВСУ закончился разгромом "россиян": силы ООС срочно подняли в воздух боевую авиацию и штурмовики "Су-25". ВИДЕО
- У "ДНР" тяжелейшие потери: врач с Донбасса сообщил количество убитых боевиков в морге Донецка после боя
- Взрывы в Донецке: что произошло на самом деле, и что боевики оставили "за кадром" - подробности
- В "ДНР" погибло масштабное детище убитого Захарченко - фото с Донбасса поразило соцсети
- ВСУ громят "ДНР" на Донбассе: под Новоазовском убиты 9 российских наемников, на Светлодарке тяжелый бой
- Самые порочные знаки Зодиака: кто из нас грешит и ухом не ведёт
- ВСУ на Донбассе провели мощную военную операцию "Расплата": боевики "ЛНР" понесли сокрушительные потери
- Люди Януковича "внедряются" на Донбасс: соратники беглого экс-президента занимают "ключевые" посты в "ДНР". ВИДЕО
- ВСУ один ударом разгромили грузовик оккупанта и превратили в "груз 200" командира взвода "ЛНР"
- Третий взрыв: В центре Донецка произошел еще один инцидент