Путин ударит ракетами: в России проговорились о пяти целях

25.02.2019 20:46

Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания назвала цели США, по которым, "в случае угрозы", Россия может выпустить ракеты "Циркон".

Об этом сообщает Обозреватель со ссылкой на росСМИ, ссылаясь на эфир телеканала "Россия-1". При этом указанные объекты называют военными центрами принятия решений в Соединенных Штатах, откуда управляются системы ПРО, которые якобы могут быть применены против РФ.

Точки, на которые будут нацелены "Цирконы":

Пентагон (Вашингтон); Кэпмп-Дэвид (в 100 километрах от Вашингтона); Форт-Ритчи (штат Мэриленд); Мак-Клеллан (штат Калифорния); Джим-Крик (штат Вашингтон).

Отмечается, что в Пентагоне расположены высшие органы управления вооруженными силами и комитет начальников штабов, Кэпмп-Дэвид —правительственный пункт управления, Форт-Ритчи — пункт управления президента США и командный центр Комитета начальников штабов. Эти три объекта расположены на Восточном побережье США.

На Западном побережье размещены Мак-Клеллан — управление стратегическими наступательными силами и Джим-Крик — пункт управления ядерными силами.

Источник: https://from-ua.com