Великобританию накрыл туман необычного цвета

25.02.2019 18:45

Такое явление встречается очень редко.



Над некоторыми территориями Великобритании навис туман странного розового цвета. Аномалия произошла накануне самого теплого уик-энда за год, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.



В эти выходные люди ожидают температуру воздуха +18°С, что в два раз больше за средние февральские значения.



Странный туман наблюдался на юго-западе Великобритании. Эксперты считают, что явление произошло из-за резкого потепления, а лучи восходящего солнца окрасили взвешенные капельки воды.



Жители стали массово постить изображения необычного тумана в социальные сети. Явление, из-за которого отменили немало авиарейсов, случилось 22 февраля на юго-востоке страны.



К полудню туман почти полностью рассеялся: на смену мраку пришла солнечная теплая погода.