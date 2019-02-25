- Путин ударит ракетами: в России проговорились о пяти целях20:46
- MARUV не поедет. В НТКУ назвали имя представителя Украины на «Евровидении -2019»20:14
- Великобританию накрыл туман необычного цвета18:45
- Украина отомстила за пленных моряков, выдвинув серьезные обвинения военнослужащим РФ17:32
- Послы стран ЕС провели тайную встречу с Зеленским: комик поразил западных дипломатов тревожной деталью13:40
- Скандал: Права на песню MARUV для Евровидения принадлежат «российской компании»12:15
- Трамп развелся с женой08:46
- "Сегодня трагический юбилей для Донбасса..." - Корнилов рассказал россиянам о возвращении Донбасса в Украину20:08
- Лукашенко помог Украине бить "ихтамнетов" Путина на Донбассе17:51
- Война не по плану: стало известно, почему Путин не отступит от Украины16:15
Великобританию накрыл туман необычного цвета
Такое явление встречается очень редко.
Над некоторыми территориями Великобритании навис туман странного розового цвета. Аномалия произошла накануне самого теплого уик-энда за год, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
В эти выходные люди ожидают температуру воздуха +18°С, что в два раз больше за средние февральские значения.
Странный туман наблюдался на юго-западе Великобритании. Эксперты считают, что явление произошло из-за резкого потепления, а лучи восходящего солнца окрасили взвешенные капельки воды.
Жители стали массово постить изображения необычного тумана в социальные сети. Явление, из-за которого отменили немало авиарейсов, случилось 22 февраля на юго-востоке страны.
К полудню туман почти полностью рассеялся: на смену мраку пришла солнечная теплая погода.
Теги: Донбасс, Великобритания, цвет, туман
- На блокпосту «ДНР» под Горловкой боевики проверяют сумки по три раза21:27
- Докучаевск и Еленовку потряс взрыв, очевидцы напуганы: "Окна вогнулись, дома дрожали, по подъездам пошла волна" 21:00
- В зоне ООС военные ВСУ задержали боевика «ЛНР»19:53
- КПВВ на Донбассе начинают работать по весеннему графику19:20
- "Это настоящее истребление, год в таком темпе - минус 1500 бойцов", – в "ДНР" потрясены тяжелыми потерями 18:30
- Отец выставил за дверь: В Мариуполе замерзла полуторагодовалая девочка18:00
- Боевики "ДНР" готовят провокации: жителей Донецка пугают фейками о танках ВСУ в жилых районах возле города17:45
- «Мы здесь никому не нужны»: в сети показали видео разрушенных окраин Донецка17:15
- Золотая жила: В соцсетях обсуждают чебуречную на КПП «ДНР»16:36
- Опасный боевик из банды Бабая ликвидирован снайпером: в Сеть попали его фото с известным наемником РФ16:25
- Диетологи рассказали, сколько куриных яиц можно съедать в неделю22:46
- Порошенко: за третьего ребенка - прожиточный минимум22:15
- Усиление ВСУ: Минобороны испытывает новейший суперброневик21:45
- На блокпосту «ДНР» под Горловкой боевики проверяют сумки по три раза21:27
- Докучаевск и Еленовку потряс взрыв, очевидцы напуганы: "Окна вогнулись, дома дрожали, по подъездам пошла волна" 21:00
- Путин ударит ракетами: в России проговорились о пяти целях20:46
- Рейтинги Тимошенко стремительно падают20:30
- MARUV не поедет. В НТКУ назвали имя представителя Украины на «Евровидении -2019»20:14
- В зоне ООС военные ВСУ задержали боевика «ЛНР»19:53
- Священник, стреляющий по людям: стали известны новые подробности ЧП на Волыни19:38
- Диетологи рассказали, сколько куриных яиц можно съедать в неделю22:46
- Украинцев в марте ожидает несколько мощных магнитных бурь: даты18:15
- Цветочный гороскоп: Ваше растение-хранитель по дате рождения16:55
- 7 вещей, которые надо держать в секрете - даже от родственников15:35
- Медики рассказали, какие продукты полезны для печени, а какие ее убивают14:45
- Названа веская причина отказаться от хлебных тостов10:05
- В Украине запретили популярные лекарства от простуды09:46
- Как номер телефона влияет на вашу жизнь09:30
- Если набрать воду в полнолуние, она приобретает особые свойства08:29
- Медицинская реформа: Как все будет на самом деле21:13
- Пушилин открыто поддержал Медведчука: Кремль "открыл карты" и готовится "слить" Донбасс
- "Мина обозналась", - новая версия "ДНРовцев" о подрыве авто у КПВВ заставила соцсети "вспыхнуть"
- Выживший при подрыве авто на КПП «Еленовка» дал первое интервью. ВИДЕО
- "Крупная шишка" в "ДНР" устроил смертельное ДТП под Донецком - вину повесили на искалеченную жертву
- Порошенко рассказал о роковой ошибке, совершенной на Донбассе
- «Ездили за пенсией»: выживший после взрыва авто на КПП «Еленовка» рассказал, что произошло
- На блокпостах «ДНР» запрещены к ввозу яйца, мясо птицы и даже яблоки
- "У нас большие потери, об этом все молчат", - Прилепин огорошил сторонников террористов Донбасса "страшными новостями"
- "Разорвало даже бетонные блоки", - соцсети заметили странность на месте взрыва авто у КПВВ "Еленовка". ВИДЕО
- ВСУ мастерски расправились с целой группой боевиков "Л/ДНР": убит известный командир сепаратистов "Грек"