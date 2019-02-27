В Узбекистане произошел взрыв в больнице: пострадали 18 детей и 4 учителя

27.02.2019 15:00

Во время медицинского осмотра школьников в городской больнице Андижана в Узбекистане в прогремел взрыв. В результате пострадали 18 школьников и четыре учителя.



Об этом сообщили в пресс-службе МЧС республики.



Примерно в 10:30 в помещении котельной Центральной поликлиники при Андижанском городском медицинском объединении произошел взрыв котла. По предварительным данным, причиной аварии стала неисправность котлового оборудования.



«В результате аварии пострадали ученики общеобразовательной школы № 4 г. Андижан, которые проходили ежегодный осмотр в кабинете флюорографии, расположенном недалеко от котельной. 18 учеников девятого класса и четыре учителя, которые их сопровождали, получили легкие ранения, их состояние удовлетворительное», – говорится в сообщении.

Отмечается, что двум пострадавшим ученикам потребовалась оперативная помощь, их состояние оценивается как удовлетворительное.



Для изучения причин взрыва и оказания помощи была сформирована спецкомиссия.

Источник: https://zi.dn.ua