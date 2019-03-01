СМИ: Кремль готовит замену тяжелобольному и умирающему Пасечнику – появилось имя "нового" главаря "ЛНР"

01.03.2019 07:31

В соцсетях появилась очередная информация о возможной отставке главаря боевиков "ЛНР" Пасечника, и уже даже называется его "преемник".

Стоит сказать, что разговоры о том, что Пасечник не может дальше выполнять обязанности главаря, в Луганске ходят давно. Одна из причин, якобы пособник оккупантов РФ смертельно болен, что мешает ему в полной мере "руководить" "республикой", передает "Диалог.UA".

Об этом в том числе написал в своем телеграмм-канале и известный блогер из Донецка Фашик Донецкий. По словам источника, Пасечнику осталось жить недолго. У главаря по слухам неизлечимая и неоперабельная болезнь. Доктора дают Пасечнику от 3 до 6 месяцев. Фашик Донецкий сообщает, что якобы в Кремле вовсю обсуждается кандидатура следующего главаря луганских сепаратистов. "Рассматривается кандидатура Плотницкого" – отмечает блогер.

В подтверждении информации о том, что с Пасечником что-то не так, говорит и тот факт, что главарь все меньше и меньше появляется на публике. "Чаще стали показывать заранее записанные ролики, как главарь на камеру "песочит" своих подчиненных. На массовых мероприятиях и собраниях сейчас кто-то вместо него. Пасечника в живом виде видят все реже и реже", - признаются источники из "ЛНР".