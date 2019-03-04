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Остатки воздушных шаров оказались убийцами птиц
Хлорированные пластики выделяют токсичные вещества в грунтовые воды.
Исследователи Тасмании показали, что, хотя морские виды чаще проглатывают жесткий пластик, чем мягкий, второй убивает их гораздо чаще. Остатки воздушных шаров, например, служат причиной смерти каждой пятой птицы. Статья была опубликована в журнале Scientific Research.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rambler.ru.
Хлорированные пластики выделяют токсичные вещества в грунтовые воды, биоразлагаемый пластик приводит к высвобождению метана, а отвердитель пластмасс бисфенол-А может влиять на эмбриональное развитие. Серьезная опасность, в которой оказались морские птицы отряда буревестниковые (Procellariidae) - воздействие одного из побочных продуктов человеческой деятельности.
«Сегодня поглощение морского мусора уже признано угрозой мирового масштаба, - комментирует свою работу сотрудница института морской и антарктической науки Тасманского университета Лорен Роман. - Среди исследованных нами птиц основная причина смерти - это закупорка желудочно-кишечного тракта, за которой следовали инфекции или другие осложнения, вызванные острыми кишечными непроходимостями».
По результатам анализа смертность морских птиц, проглотивших один элемент пластика, составляет 20%, 9 элементов - 50%, а при проглатывании более 90 элементов не выживает никто.
Острая кишечная непроходимость - это частичное или полное нарушение продвижения пищевого кома по желудочно-кишечному тракту. Обычные симптомы этого нарушения представлены вздутием, запорами, спазмами, повышением температуры, острой болью и, в итоге, кончиной животного.
В ходе исследования ученые проследили за 1734 особями 51 вида буревестниковых на южной границе Австралии. Несмотря на то, что на мягкие пластмассы приходится всего 5% поглощенного пластика, они вызывают более 40% фатальных исходов. Воздушные же шары, запускаемые людьми в небо, являются причиной гибели каждой пятой морской птицы.
Аналогичные исследования уже проводились на морских черепахах и показали, что твердые пластмассовые фрагменты относительно легко могут выводиться из желудочно-кишечного тракта, в то время как элементы мягкого пластика могут уплотняться, принимая форму кишок, и приводят к фатальному концу.
Теги: Донбасс, убийца, птица
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