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Российские военные вдруг начали патрулировать Керченский мост - причина неизвестна
Российские военные, опасаясь за судьбу Керченского моста в Крыму, начали патрулировать на военных катерах зону вокруг сооружения. Чего именно опасается Россия по поводу моста, пока до конца не ясно.
Боевые катера Росгвардии курсируют вдоль сооружения, о чем заявляют российские информационные агентства со ссылкой на заявления ведомства, передает dialog.ua.
Согласно опубликованным данным, из Севастополя в Керчь были направлены десантные катера "БК-16" российских военных. После прохождения испытаний в Севастополе они были направлены в зону Керченского моста для патрулирования акватории. Согласно сообщению, катера "БК-16" готовы курсировать и маневрировать на скорости до 80 км/ч и оснащены навигацией и радиотехническими системами для длительного рейда. Россияне также показали фотографии катеров на фоне моста, демонстрируя, что настроены серьезно. Чего именно опасается Россия, так до конца и не ясно.
Теги: Россия, Донбасс, Крым, Керчь, Севастополь, военные, мост, патруль, катер, десант
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