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Путин нашел себе новую "Украину" и готовится к захвату: тревожный прогноз
Президент России Владимир Путин в лице Беларуси нашел себе новую "жертву" для агрессии, которая неминуемо приведет к захвату.
Об этом в интервью "Апострофу" рассказал политолог Павел Усов.
"Как раз интенсивные встречи, а в декабре их было две, не являются традиционной формой отношений между Минском и Москвой. До 2018 года таких интенсивных переговоров и визитов Лукашенко в Москву просто не было. Это показатель того, что конфигурация отношений складывается совершенно иначе, не в пользу Беларуси, не в пользу Лукашенко. Речь идет о том, что на протяжении второго полугодия российское руководство неоднократно заявляло о том, что все преференции, которые получит в дальнейшем Беларусь, будут зависеть исключительно от расширения и углубления двухсторонних отношений. Прежде всего, речь идет об углублении союзной интеграции. Россия ребром ставит два вопроса: введение единой валюты и фактическое введение поста президента единого государства, что институционально завершит процесс создания Союзного государства, начатого еще в 90-е годы", - объясняет он.
По его словам, создание союзного государства играет на руку президенту России Владимиру Путину на геополитической арене.
"Именно на протяжении 2018 года, как только Путин в очередной раз стал президентом, в его администрации стали обсуждаться модели того, каким образом сохранить власть в руках Путина после 2024 года. Союзное государство создает условия как для новой геополитической победы России, создания нового государства, так и для продления периода власти Путина и концентрации в его руках фактически всей внешней политики Беларуси", - добавляет Усов.
Но по мнению политолога, от потери суверенитета Беларусь вряд ли окажется в выигрыше.
"Полная утрата суверенитета, возвращение страны к статусу БССР, которая существовала до 1991 года. Это означает лишение всех реальных характеристик и атрибутов независимости государства, сохранение только формального статуса государственности, как было в период существования СССР. Для Лукашенко это означает потерю власти в той полноте, которая у него есть сейчас. И тут можно спекулировать, что Москва может предложить нынешнему главе Беларуси. Если он и остается президентом республики, то его функции будут сведены к функциям первых секретарей союзных республик времен СССР. Формально он будет оставаться президентом, но реальные рычаги управления экономикой и политикой будут сосредоточены в Москве. Поэтому совершенно ясно, что потеря суверенитета означает для Лукашенко утрату реальной власти в Беларуси", - резюмирует он.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, Путин, Беларусь, прогноз, захват
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