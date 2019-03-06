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В Чехии лев загрыз своего владельца

06.03.2019 12:40
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В Чехии лев загрыз своего владельца

В Чехии мужчину убил один из львов, которых он незаконно держал на заднем дворе своего дома для разведения, сообщает ТСН.
33-летний Михал Прасек еще в 2016 году завел на своем участке двух львов, которых держал в самодельных вольерах позади дома в селе Здехов.
Это беспокоило местных жителей и они обратились к местной власти, но она оказалась бессильной – Прасек просто отказался впускать кого-то на свою территорию.
В итоге, тело хозяина львов было найдено его сыном в клетке с хищниками. В полиции подчеркнули, что клетка была заперта изнутри. Полисменам пришлось убить животных. По их словам, это было "абсолютно необходимо", чтобы добраться до тела.



Теги: Чехия, лев
 
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