Очевидцы засняли странное существо в Никарагуа

07.03.2019 17:45

Необычное создание взлетело в воздух.



В сети регулярно появляются видеозаписи, на которых якобы изображены различные мифические существа: птеродактили, русалки, драконы и т.д. Очередной ролик был сделан недавно в Никарагуа, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.



Внешне создание похоже на человека, однако имеет крылья. К слову, его движение настолько естественное, что отбрасывает все сомнения касательно подлинности видеоролика. С уверенностью можно сказать, что видео является настоящим.



Ролик был сделан 5 марта, поэтому он ещё не успел привлечь скептиков, критиков и уфологов. Скорее всего, никто не сможет доказать наличие компьютерной графики. Если ролик, действительно, настоящий, что за существо тогда попало в кадр?



В различных писаниях касательно апокалипсиса сказано, что перед концом света люди будут видеть новых существ, которые описаны в средневековых летописях. Наверное, местные жители как раз и увидели мифическое человекоподобное существо. Со временем их количество возрастет.



