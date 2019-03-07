- Из-за Крымского моста у жителей полуострова появилась еще одна проблема18:00
- Очевидцы засняли странное существо в Никарагуа17:45
- США начали давление на ЕС из-за скандального проекта Кремля 17:00
- В России приняли скандальный закон о "фейках" - сайты начнут блокировать 14:40
- В Италии заработала система безусловного базового дохода12:45
- Кремль начал "зачистку" военных, захвативших моряков ВСУ в Азове 08:15
- Кремль окончательно "кинул" Донбасс 07:15
- Путин нашел себе новую "Украину" и готовится к захвату: тревожный прогноз21:48
- Конец света 8 марта: летящий к Земле 200-метровый астероид "сотрет в порошок" человечество21:00
- Военнослужащим армии РФ запретили пользоваться гаждетами и общаться со СМИ20:33
В России приняли скандальный закон о "фейках" - сайты начнут блокировать
Сегодня, 7 марта, в России был принят закон, запрещающий распространять "недостоверную общественно значимую информацию" в СМИ.
Об этом сообщает "Диалог.UA". Ранее видео с заявлением Владимира Путина о возможном отключении Интернета в России спровоцировало громкий скандал в соцсетях. Отмечается, что закон инициирован группой парламентариев, в том числе сенаторами Андреем Клишасом и Людмилой Боковой, а также депутатом Госдумы Дмитрием Вяткиным. Однако пока непонятно, когда закон вступит в силу.
Отмечается, что теперь в случае обнаружения недостоверной информации подается запрос в Генпрокуратуру, а оттуда в Роскомнадзор, где сначала выписывают предупреждение с просьбой удалить материал. Если материал не будет удален в определенный Роскомнадзором срок, то сайт будет заблокирован.
Позже работа сайта может быть восстановлена, если ресурс удалил материал согласно норме принятого закона.
Под действие закона "о фейках" попадают сайты таких российских изданий, как "Дождь", "Российская газета" и "Новая газета".
Известный волонтер Мирослав Гай высказал свою точку зрения о запрете мирового Интернета в России, назвав три главные цели, которые преследует президент Владимир Путин.
Министры Российской Федерации поддержали законопроект об изоляции российского сегмента Интернета от Всемирной сети, добавив некоторые правки и уточнения.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Россия, Донбасс, закон, сайт, фейк
- Россияне останутся без запрещенных сайтов
- Госдума приняла закон о вступлении Крыма в РФ
- Порошенко закрыл свои страницы в «Одноклассниках» и «ВКонтакте»
- Кремль готовится к большой войне?
- Патриарх Кирилл сравнил закон об однополых браках с гибелью человеческой цивилизации
- Порошенко подписал закон об уголовной ответственности для граждан РФ
- В зоне ООС серьезные обстрелы: ранены трое бойцов ВСУ19:10
- В Мариуполе лысая певица снимет розовые шоры (ВИДЕО)17:32
- Зеленский заявил, что власти готовят против него провокации в ОРЛО16:35
- В Донецкой области рецидивисты разбирали железную дорогу. 15:45
- Боевики ОРДО "забраковали" гумпомощь от Красного Креста13:00
- Украинские военные уничтожили позицию боевиков под мостом у Ясиноватой. ВИДЕО12:16
- Российский наемник из РПГ-7 расстрелял толпу мирных жителей в медпункте12:00
- Уничтожена гумпомощь: в «администрации» и «райотделе» Донецка и Горловки произошли пожары11:15
- Пушилин «раскрыл карты» Ахметова, рассказав о будущем олигарха на Донбассе08:45
- «Нужно сажать в тюрьму»: «Ополченочка» реально может получить пожизненный срок – генерал07:30
- В зоне ООС серьезные обстрелы: ранены трое бойцов ВСУ19:10
- Как необычно провести день 8 марта18:50
- Ученые выявили еще одно вредное свойство домашней пыли18:30
- Из-за Крымского моста у жителей полуострова появилась еще одна проблема18:00
- Очевидцы засняли странное существо в Никарагуа17:45
- В Мариуполе лысая певица снимет розовые шоры (ВИДЕО)17:32
- В Киеве задержали мужчину с рюкзаком, «начиненным» гранатами и наркотиками17:15
- США начали давление на ЕС из-за скандального проекта Кремля 17:00
- Зеленский заявил, что власти готовят против него провокации в ОРЛО16:35
- На выборах будут ловить уклонистов от армии, - СМИ16:15
- Ученые выявили еще одно вредное свойство домашней пыли18:30
- В Украине вводят новые правила продажи антибиотиков11:45
- Ученые воссоздали шляпу из "Гарри Поттера", читающую мысли10:30
- Самые глупые Знаки Зодиака10:00
- Медики рассказали, какие витамины опасно принимать одновременно09:30
- В Украине медицинские карты станут электронными: Как и когда09:14
- Проверьте свое везение: знаки Зодиака, которые станут богаче в марте 2019-го09:00
- 5 вещей, которые нужно сделать этой весной: советы для Знаков Зодиака08:30
- Медики назвали причины ночного кашля22:35
- В Украину попали опасные бракованные презервативы Durex21:14
- Кремль окончательно "кинул" Донбасс
- РФ готовит наступление, на Донбасс переброшена крупная партия танков
- "Полный беспредел": Губарев неожиданно выступил против руководства «ДНР»
- Пушилин «раскрыл карты» Ахметова, рассказав о будущем олигарха на Донбассе
- Пасечник отдал "грозный" приказ по ситуации в Луганске: требование главаря "ЛНР" сильно удивило соцсети
- Идеологи "Л/ДНР" бегут с оккупированного Донбасса
- «Нужно сажать в тюрьму»: «Ополченочка» реально может получить пожизненный срок – генерал
- Казанский рассказал о возможности восстания жителей ОРДЛО против боевиков на Донбассе
- Пушилин рассказал, какие товары ОРДО «продает на экспорт»
- Укрытие боевиков на Донбассе разорвало мощным взрывом: внезапный контрудар ВСУ из гранатометов попал в Сеть