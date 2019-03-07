В России приняли скандальный закон о "фейках" - сайты начнут блокировать

07.03.2019 14:40

Сегодня, 7 марта, в России был принят закон, запрещающий распространять "недостоверную общественно значимую информацию" в СМИ.

Об этом сообщает "Диалог.UA". Ранее видео с заявлением Владимира Путина о возможном отключении Интернета в России спровоцировало громкий скандал в соцсетях. Отмечается, что закон инициирован группой парламентариев, в том числе сенаторами Андреем Клишасом и Людмилой Боковой, а также депутатом Госдумы Дмитрием Вяткиным. Однако пока непонятно, когда закон вступит в силу.

Отмечается, что теперь в случае обнаружения недостоверной информации подается запрос в Генпрокуратуру, а оттуда в Роскомнадзор, где сначала выписывают предупреждение с просьбой удалить материал. Если материал не будет удален в определенный Роскомнадзором срок, то сайт будет заблокирован.

Позже работа сайта может быть восстановлена, если ресурс удалил материал согласно норме принятого закона.

Под действие закона "о фейках" попадают сайты таких российских изданий, как "Дождь", "Российская газета" и "Новая газета".

Известный волонтер Мирослав Гай высказал свою точку зрения о запрете мирового Интернета в России, назвав три главные цели, которые преследует президент Владимир Путин.

Министры Российской Федерации поддержали законопроект об изоляции российского сегмента Интернета от Всемирной сети, добавив некоторые правки и уточнения.



Источник: www.dialog.ua