За время аннексии цены на жилье в Крыму выросли на 44%

08.03.2019 19:53

За последний год в аннексированном Крыму выросли цены на недвижимость. На вторичном рынке удорожание составило 14% или 92 тыс. рублей за кв. метр (37 тыс. гривен).

Специалисты объясняют это началом эксплуатации Крымского моста, сообщает «Коммерсантъ», передает donpress.com.

По данным издания, с 2014 года по настоящий момент цена на жилье в Крыму возросла в общем на 44%. Причем, резкий рост цен был зафиксирован сразу после аннексии, затем наступил резкий спад.

Специалисты объяснили, что в 2014—2015 годах стоимость жилья в Крыму существенно увеличились из-за специфики рынка: традиционно цены в регионе номинировалась в долларах США, а резкое обесценивание рубля привело к удорожанию. В связи с этим через два года аннексии стоимость квартир на вторичном рынке в Крыму достигла максимума — 105,7 тыс. рублей за кв. метр (42 тыс. гривен), увеличившись на 66%.

Затем, в 2016 году, ситуация изменилась: за этот год вторичное жилье в Крыму подешевело сразу на 17%, а в 2017 году — на 8%. Сейчас снова наблюдается тенденция к удорожанию недвижимости, при этом, по темпам роста Крым опережает даже Москву — самый капиталоемкий рынок недвижимости в РФ. Одним из факторов, способствовавших удорожанию квартир, эксперты считают запуск Керченского моста.