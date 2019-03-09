«Материальные проблемы»: Гиркин выставил на аукцион «медаль» за возвращение Крыма

09.03.2019 12:51

В социальных сетях один из пользователей сообщил, что экс-командир подразделений НВф «ДНР» Игорь Гиркин (Стрелков) выставил на аукцион уникальнаю медаль, выпущенная для награждения людей, «внесших наибольший личный вклад в возвращение Крыма в Россию».

По словам пользователя, под номером 4 был награжден Игорь Стрелков, и именно эта медаль выставлена на аукцион. Блогер пишет:

«Порядковый номер -четвертый. У кого три первые — догадайтесь сами. Медаль выставлена на торги своим владельцем на известнейшем московском аукционе „Монеты и Медали“. Торги состоятся 13 апреля 2019 года. Лот 382. Почти 80 грамм чистого золота».

Стрелков подтвердил под постом тот факт, что продает медаль и сообщил, что делает это из-за возникновения «материальных проблем» и оправдал свои действия тем, что «медаль не боевая, не вызывает пиетета» и на ней изображен человек, которого Гиркин презирает, передает donpress.com.