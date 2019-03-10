Пластиковые отходы возрастут вдвое к 2030 году: в чем опасность для жителей Земли

10.03.2019 17:01

К 2030 году пластиковые отходы в мире возрастут более чем на 40%.

Всемирный фонд дикой природы (WWF) опубликовал доклад, в котором сообщается, что к 2030 году общий объем пластиковых отходов в мире возрастет более чем на 40%. Также увеличится практически вдвое количество мусора, загрязняющего мировой океан.

По данным экологов WWF, за последние 18 лет уровень отходов химической промышленности был практически удвоен по отношению к началу эры пластика, а уровень загрязнения воздуха и океанов растет в геометрической прогрессии. При этом последствия такого явления для мировой экосистемы непредсказуемы.

«Сейчас объем производства изделий из пластика составляет порядка 53 кг в год на каждого человека. Их производят бесконтрольно, без учета реальных потребностей, и это не позволяет ни регулировать масштаб загрязнения, ни остановить его рост», — подчеркивает WWF.

В своем докладе экологи призывают правительства всех стран к участию в глобальном соглашении, которое юридически обяжет государства создать действующие национальные стратегии борьбы с загрязнением, сократить производство и использование пластиковых изделий, а также принять необходимые меры по безопасной утилизации отходов.

«Около 40% пластмасс, которые мы потребляем сегодня, — это одноразовые изделия, такие как столовые приборы, тарелки, пищевые контейнеры, упаковка и бутылки. Эти предметы должны просто исчезнуть из нашего обихода. Также важно разработать государственные стимулы, которые помогут производителям и бизнесменам сделать выбор в пользу отказа от пластика и использования биоразлагаемой упаковки», — цитирует телеканал ABC слова Ричарда Лека, главы австралийского департамента океанографии WWF.

Исследование WWF свидетельствует, что 100 млн тонн пластика ежегодно становятся мусором, загрязняя землю, реки и океаны. Продукты бесконтрольного сжигания пластиковых отходов становятся причиной увеличения числа случаев заболевания раком и ставят под угрозу существование 270 видов животных.

Ранее сообщалось, что ученые американского департамента здравоохранения обнаружили доказательства взаимосвязи между загрязнением воздуха и рождаемостью.

Всемирная организация здравоохранения считает загрязнение воздуха крупнейшей в мире экологической опасностью для здоровья, и ученые все еще оценивают полный объем ущерба.

В Калифорнии в период с 2001 по 2011 год закрылись восемь электростанций, сжигающих уголь и нефть. Станции были разбросаны по всему штату: на севере, по заливу Гумбольт, до южной границы, в Браули. Как и все электростанции, они выбрасывали в воздух твердые частицы, диоксид серы (SO2), свинец и другие соединения.

Источник : https://politeka.net