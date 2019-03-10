Последние новости раздела
- «Стремятся к КНДР»: Сергей Шнуров начал протест против российской власти20:20
- Сеть насмешили очередные угрозы Путина в адрес Украины19:20
- Путин в режиме выжидания: украинский депутат спрогнозировал новую атаку России18:19
- Граждане 33 государств погибли в авиакатастрофе в Эфиопии: полный перечень17:20
- Пластиковые отходы возрастут вдвое к 2030 году: в чем опасность для жителей Земли17:01
- Украина получит более 1 млн. долларов от США на развитие безопасного интернета14:40
- Сказочное везение: безработный выиграл в лотерею почти 300 млн долларов14:20
- Президент Латвии призвал страны ЕС объединиться против России13:40
- Мать отказалась от ребенка из-за плохих оценок13:19
- Найдены исторические ценности награбленные Адольфом Гитлером07:40
Сказочное везение: безработный выиграл в лотерею почти 300 млн долларов
10.03.2019 14:20
Джекпот в лотерее Mega Millions в сумме 273 милн долларов сорвал безработный из американского штата Нью-Джерси. Об этом сообщает Associated Press.
По данным агентства, имя счастливчика — Майк Вирски, ему 54 года. Он рассказал, что развелся прошлой осенью, спустя 15 лет брака. Весь прошедший год он пытался найти работу, но его почти не приглашали на собеседования.
Учитывая последние события, бывший соискатель и новоиспеченный миллионер, не планирует работать. По его признанию, он будет лишь «сидеть сложа руки и наслаждаться» деньгами. Первой запланированной покупкой мужчины станет новый пикап, затем он купит новую машину для матери и перестроит ее дом.
Источник : https://donpress.
Теги: США, Донбасс, доллар, лотерея, безработный
Читайте также:
- Украинцев предупредили: самым популярным активом будет наличный доллар
- Вот уж повезло - бездомный американец выиграл в лотерею полмиллиона долларов
- Партнер Сороса предрекает крах доллару
- Россия потеряет до 130 миллиардов долларов из-за санкций
- Впервые в истории США на долларах появится портрет темнокожей женщины
- Австралийский пенсионер случайно обнаружил, что 13 месяцев назад выиграл в лотерею миллион долларов
- ГогольFest-2019 в Мариуполе: названы первые исполнители22:20
- Мы знаем, что у вас живет переселенец: Жители Мариуполя получили письма от коммунального предприятия (Видео)20:40
- Блокпосты ОРДО: в Еленовке большие очереди, люди едут на «Каргил»16:01
- "Если так дело и дальше пойдет - то нас перебьют..." - Ходаковский признал тяжелый разгром "ДНР" на Донбассе 15:00
- Режиму перемирия пришел конец - враг "выкатил" на линию фронта 120-мм артиллерию и ракетные комплексы 14:00
- На Донбассе за сутки зафиксированы три обстрела11:39
- Не могла найти работу: Невролог из Донецка открыла медцентр на Херсонщине10:00
- Ситуация на КПВВ Украины: самые маленькие очереди на «Гнутово» и «Марьинке»09:43
- «Без света, газа и воды»: волонтер показал, как живут в «серой зоне» на Донбассе09:00
- В Донецке на шахте обвалился мост08:40
- Путин "кинул" Донбасс ради Венесуэлы - в Кремле произошла утечка громкого инсайда о печальной участи "Л/ДНР" 22:43
- ГогольFest-2019 в Мариуполе: названы первые исполнители22:20
- Медики подсказали несложный способ очищения печени22:00
- Расписание и трансляции первых матчей полуфинала плей-офф Украинской хоккейной лиги21:40
- Создан робот, доставляющий медикаменты: «внедряют прямо в организм»21:20
- Снова на те же грабли? Во Львовской области загорелся почти гектар свалки21:00
- Мы знаем, что у вас живет переселенец: Жители Мариуполя получили письма от коммунального предприятия (Видео)20:40
- «Стремятся к КНДР»: Сергей Шнуров начал протест против российской власти20:20
- Остался последний шаг: Вятрович клянется отменить 9 мая20:00
- Выпускникам 4-х классов будут выдавать документ об образовании19:40
- Медики подсказали несложный способ очищения печени22:00
- Как очистить от вредных веществ и антибиотиков магазинную курицу18:00
- Сказочное везение: безработный выиграл в лотерею почти 300 млн долларов14:20
- «Это дебилизм»: доктор Комаровский прокомментировал популярный миф12:21
- Как правильно попросить прощения в Прощеное воскресенье11:20
- Найдены исторические ценности награбленные Адольфом Гитлером07:40
- Медики назвали тяжелые последствия курения вейпов22:15
- Ученые выявили еще одно вредное свойство домашней пыли18:30
- В Украине вводят новые правила продажи антибиотиков11:45
- Ученые воссоздали шляпу из "Гарри Поттера", читающую мысли10:30
- Кремль окончательно "кинул" Донбасс
- Самые глупые Знаки Зодиака
- В Донецке прогремел взрыв: двери и окна многоэтажки вынесло волной, есть жертвы
- Пушилин «раскрыл карты» Ахметова, рассказав о будущем олигарха на Донбассе
- "Если так дело и дальше пойдет - то нас перебьют..." - Ходаковский признал тяжелый разгром "ДНР" на Донбассе
- В Донецке авто разнесло остановку: первые фото резонансного ЧП из соцсетей
- В Сети высмеяли террористку "ДНР" Маргариту Пономаренко, которая "клянется в верности республике"
- "Надо воевать и победить армию России на Донбассе", - Наев о готовности ВСУ идти в наступление
- «Нужно сажать в тюрьму»: «Ополченочка» реально может получить пожизненный срок – генерал
- В Донецке на шахте Скочинского обрушился мост: опубликованы фото