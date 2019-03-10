«Стремятся к КНДР»: Сергей Шнуров начал протест против российской власти

10.03.2019 20:20

Лидер группы «Ленинград», знаменитый российский исполнитель Сергей Шнуровопубликовал на своей странице в «Инстаграм» новый пост, передает replyua.net. Знаменитость выступил против российской власти, поддержав акцию протеста против ограничений в Интернете. «Интернет, как известно, паутина всемирная, поэтому протестовать можно где угодно. Я предпочитаю, там где потеплее», - написала певец, при этом прикрепив фото на котором позирует с листком бумаги, на котором написано: «За свободный Интернет».



Отметим, в сети поддержали артиста, полностью поддержав его. Всего за две минуты после публикации, пост музыканта собрал более двух тысяч лайков. «Согласен», «Я тоже за», «Я тоже за свободный», «Люблю умных мужчин!!!», «Протестуйте где угодно. Это очень благородно. За свободный интернет! Где тепло, туда привет!», «За свободную страну с правом выбора», «Голосую за тебя, Серега, и за свободу интернетного слова!», «Прочь кровавые лапы режима от свободы и независимости человечества!», «Свободы нет, мою страницу в Одноклассниках удалили 3 дня назад», «Стремятся к КНДР», - написали в комментариях подписчики Сергея Шнурова.