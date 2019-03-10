- «Стремятся к КНДР»: Сергей Шнуров начал протест против российской власти20:20
- Сеть насмешили очередные угрозы Путина в адрес Украины19:20
- Путин в режиме выжидания: украинский депутат спрогнозировал новую атаку России18:19
- Граждане 33 государств погибли в авиакатастрофе в Эфиопии: полный перечень17:20
- Пластиковые отходы возрастут вдвое к 2030 году: в чем опасность для жителей Земли17:01
- Украина получит более 1 млн. долларов от США на развитие безопасного интернета14:40
- Сказочное везение: безработный выиграл в лотерею почти 300 млн долларов14:20
- Президент Латвии призвал страны ЕС объединиться против России13:40
- Мать отказалась от ребенка из-за плохих оценок13:19
- Найдены исторические ценности награбленные Адольфом Гитлером07:40
«Стремятся к КНДР»: Сергей Шнуров начал протест против российской власти
Лидер группы «Ленинград», знаменитый российский исполнитель Сергей Шнуровопубликовал на своей странице в «Инстаграм» новый пост, передает replyua.net. Знаменитость выступил против российской власти, поддержав акцию протеста против ограничений в Интернете. «Интернет, как известно, паутина всемирная, поэтому протестовать можно где угодно. Я предпочитаю, там где потеплее», - написала певец, при этом прикрепив фото на котором позирует с листком бумаги, на котором написано: «За свободный Интернет».
Отметим, в сети поддержали артиста, полностью поддержав его. Всего за две минуты после публикации, пост музыканта собрал более двух тысяч лайков. «Согласен», «Я тоже за», «Я тоже за свободный», «Люблю умных мужчин!!!», «Протестуйте где угодно. Это очень благородно. За свободный интернет! Где тепло, туда привет!», «За свободную страну с правом выбора», «Голосую за тебя, Серега, и за свободу интернетного слова!», «Прочь кровавые лапы режима от свободы и независимости человечества!», «Свободы нет, мою страницу в Одноклассниках удалили 3 дня назад», «Стремятся к КНДР», - написали в комментариях подписчики Сергея Шнурова.
Теги: Россия, Донбасс, протест, власть
- "Дворцовый переворот в Кремле неминуем", - российский эмигрант (ВИДЕО)
- Мнение: власти специально доводят Россию или просто не знают, что делать?
- Кубанские фермеры пошли тракторным маршем на Москву
- Мнение: Переворот в Луганске ударил по РФ
- "Стоп Путин, стоп война!" - в Киеве протестовали против российской агрессии на Донбассе
- В России указали на предпосылки для дворцового переворота в Кремле
- ГогольFest-2019 в Мариуполе: названы первые исполнители22:20
- Мы знаем, что у вас живет переселенец: Жители Мариуполя получили письма от коммунального предприятия (Видео)20:40
- Блокпосты ОРДО: в Еленовке большие очереди, люди едут на «Каргил»16:01
- "Если так дело и дальше пойдет - то нас перебьют..." - Ходаковский признал тяжелый разгром "ДНР" на Донбассе 15:00
- Режиму перемирия пришел конец - враг "выкатил" на линию фронта 120-мм артиллерию и ракетные комплексы 14:00
- На Донбассе за сутки зафиксированы три обстрела11:39
- Не могла найти работу: Невролог из Донецка открыла медцентр на Херсонщине10:00
- Ситуация на КПВВ Украины: самые маленькие очереди на «Гнутово» и «Марьинке»09:43
- «Без света, газа и воды»: волонтер показал, как живут в «серой зоне» на Донбассе09:00
- В Донецке на шахте обвалился мост08:40
- Путин "кинул" Донбасс ради Венесуэлы - в Кремле произошла утечка громкого инсайда о печальной участи "Л/ДНР" 22:43
- ГогольFest-2019 в Мариуполе: названы первые исполнители22:20
- Медики подсказали несложный способ очищения печени22:00
- Расписание и трансляции первых матчей полуфинала плей-офф Украинской хоккейной лиги21:40
- Создан робот, доставляющий медикаменты: «внедряют прямо в организм»21:20
- Снова на те же грабли? Во Львовской области загорелся почти гектар свалки21:00
- Мы знаем, что у вас живет переселенец: Жители Мариуполя получили письма от коммунального предприятия (Видео)20:40
- «Стремятся к КНДР»: Сергей Шнуров начал протест против российской власти20:20
- Остался последний шаг: Вятрович клянется отменить 9 мая20:00
- Выпускникам 4-х классов будут выдавать документ об образовании19:40
- Медики подсказали несложный способ очищения печени22:00
- Как очистить от вредных веществ и антибиотиков магазинную курицу18:00
- Сказочное везение: безработный выиграл в лотерею почти 300 млн долларов14:20
- «Это дебилизм»: доктор Комаровский прокомментировал популярный миф12:21
- Как правильно попросить прощения в Прощеное воскресенье11:20
- Найдены исторические ценности награбленные Адольфом Гитлером07:40
- Медики назвали тяжелые последствия курения вейпов22:15
- Ученые выявили еще одно вредное свойство домашней пыли18:30
- В Украине вводят новые правила продажи антибиотиков11:45
- Ученые воссоздали шляпу из "Гарри Поттера", читающую мысли10:30
- В Донецке прогремел взрыв: двери и окна многоэтажки вынесло волной, есть жертвы
- "Если так дело и дальше пойдет - то нас перебьют..." - Ходаковский признал тяжелый разгром "ДНР" на Донбассе
- В Донецке авто разнесло остановку: первые фото резонансного ЧП из соцсетей
- В Сети высмеяли террористку "ДНР" Маргариту Пономаренко, которая "клянется в верности республике"
- "Надо воевать и победить армию России на Донбассе", - Наев о готовности ВСУ идти в наступление
- В Донецке на шахте Скочинского обрушился мост: опубликованы фото
- ВСУ в 30 км от Донецка: напуганные боевики "ДНР" пустили в ход новые снаряды под Красногоровкой. ВИДЕО
- Оккупант резко затих на Донбассе: в ООС рассказали о необычном поведении боевиков "Л/ДНР"
- Режиму перемирия пришел конец - враг "выкатил" на линию фронта 120-мм артиллерию и ракетные комплексы
- Кураторы РФ устроили боевикам проблемы с техникой на передовой: "ИС" о конфликте оккупантов на Донбассе