Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

«Стремятся к КНДР»: Сергей Шнуров начал протест против российской власти

10.03.2019 20:20
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
«Стремятся к КНДР»: Сергей Шнуров начал протест против российской власти

Лидер группы «Ленинград», знаменитый российский исполнитель Сергей Шнуровопубликовал на своей странице в «Инстаграм» новый пост, передает replyua.net. Знаменитость выступил против российской власти, поддержав акцию протеста против ограничений в Интернете. «Интернет, как известно, паутина всемирная, поэтому протестовать можно где угодно. Я предпочитаю, там где потеплее», - написала певец, при этом прикрепив фото на котором позирует с листком бумаги, на котором написано: «За свободный Интернет».

Отметим, в сети поддержали артиста, полностью поддержав его. Всего за две минуты после публикации, пост музыканта собрал более двух тысяч лайков. «Согласен», «Я тоже за», «Я тоже за свободный», «Люблю умных мужчин!!!», «Протестуйте где угодно. Это очень благородно. За свободный интернет! Где тепло, туда привет!», «За свободную страну с правом выбора», «Голосую за тебя, Серега, и за свободу интернетного слова!», «Прочь кровавые лапы режима от свободы и независимости человечества!», «Свободы нет, мою страницу в Одноклассниках удалили 3 дня назад», «Стремятся к КНДР», - написали в комментариях подписчики Сергея Шнурова. 



Теги: Россия, Донбасс, протест, власть
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх