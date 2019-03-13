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Лукашенко готовит удар по связям с Россией

13.03.2019 10:00
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Лукашенко готовит удар по связям с Россией

В Беларуси разработана Концепция информационной безопасности, предусматривающая масштабную дерусификацию страны.

Президент Александр Лукашенко начал ослаблять влияние РФ на страну.

Внимание на важные планы Лукашенко обратил прокремлевский telegram-канал "Бульба престолов", передает "Диалог.UA".

Во вторник, 12 марта, Лукашенко на заседании Совбеза Беларуси представил Концепцию информационной безопасности, призванную противостоять информационным атакам недоброжелателей.

По всей видимости, речь большей частью шла о России, так как в документе говорилось о борьбе с "русским миром".

В концепции, в частности, анонсировались "расширение социальных функций и коммуникативных возможностей белорусского языка, его полноценное и всестороннее развитие вместе с другими элементами национальной культуры", что должно стать "гарантом безопасности" Беларуси. "Дерусификация будет продолжена", - констатировал telegram-канал.

Важно отметить, что именно "русский мир" стал тем фактором, позволившим России оккупировать украинские Крым и Донбасс.

Учитывая это, а также усилившиеся атаки РФ на суверенитет Беларуси, предпринимаемые Лукашенко меры по дерусификации страны кажутся вполне оправданными, хотя и запоздалыми.

Источник: www.dialog.ua 



Теги: Россия, Донбасс, Лукашенко
 
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