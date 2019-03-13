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Неожиданный удар по планам Путина: Европарламент призвал остановить строительство "Северного потока-2"

13.03.2019 20:15
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Неожиданный удар по планам Путина: Европарламент призвал остановить строительство "Северного потока-2"

​Европарламент официально объявил о необходимости прекратить строительство "Северного потока-2", о чем сообщают европейские информационные агентства.

Согласно сообщению об одобренном во вторник докладе Европарламента "О политических отношениях между Европейским союзом и Россией" подчеркивается, что Москва находится в статусе главного торгового партнера ЕС, однако газопровод усиливает зависимость Евросоюза от российских энергоносителей. 

Это может поставить внутренний рынок ЕС под угрозу. После вынесения вердикта резолюция будет передана в Еврокомиссию, которая и примет решение о судьбе российского газопровода.

При этом текст резолюции содержит формулировку, согласно которой РФ не может рассматриваться в качестве стратегического партнера ЕС.

Источник: www.dialog.ua 



Теги: Донбасс, Путин, Европарламент, Северный поток
 
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