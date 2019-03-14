Конец света: самые громкие предсказания об апокалипсисе

14.03.2019 13:47

Конец света так и толкает на необдуманные поступки. Хочется уволиться и укатить из офиса на Мальдивы, чтобы веселиться и танцевать последние деньки. Но очередной апокалипсис проходит мимо, и остается радоваться, что ничего этого не сделали. Эксперты astro7.ru рассказали о самых громких предсказаниях конца света, которые не сбылись.



Предсказания Нострадамуса

К предсказаниям Нострадамуса принято относиться серьезно, так как многие из них сбылись. Астролог предсказал смерть французского короля Генриха II, Большой (Великий) пожар в Лондоне и Великую французскую революцию, приход к власти Наполеона Бонапарта, Адольфа Гитлера и Шарля де Голля, убийство братьев Кеннеди и многое другое. Скептики считают, что все это из-за того, что предсказания туманны и не имеют четкой даты. Как бы то ни было, по версии Нострадамуса планета окажется на краю гибели из-за войны, которая продлится 27 лет. Армия придет с востока и развяжет войну, настолько жестокую, что человечество погибнет.



Предсказания Ванги

У Ванги было несколько предсказаний о конце света. В одном она говорила о климатических изменениях — Земля отдалится от Солнца, на планете резко изменится климат и «мы все умрем». Эта версия имеет право на жизнь, так как ученые все чаще говорят о реальной угрозе глобального потепления. Во втором предсказании идет речь об объекте из космоса, который упадет на планету, и вода смоет с земли все живое. Когда это случится, Ванга, как и великий Нострадамус, не сказала — так что не спешите закупать соль и копать погреб. конец света 24 февраля 2019 года мог стать последним для нашей планеты из-за Нибиру, которая должна была подойти к Земле и спровоцировать целый ряд природных катаклизмов



Конец света по календарю Майя

Если Нострадамус и Ванга не говорили точной даты конца света, то Майя были точны до не могу. О том, что 21 декабря 2012 года «мы все умрем», трубили во всех СМИ еще задолго до начала конца. Все потому, что именно в этот день заканчивался календарь Майя, и это означало не что иное, как эпоха людей на Земле подходит к концу. Конец света так и не наступил, а исследователи, которые стали знаменитыми на этой теме, объяснили, что это просто один цикл закончился, а за ним пошел следующий, «эпоха Пятого Солнца» ... Но конец света по календарю Майя все равно будет. В следующем цикле. Не расслабляйтесь там!



Предсказания Иоанна Богослова

В отличие от календаря Майя, тут нет точной даты, так что не спешите сжигать паспорт. Иоанн Богослов назвал конец света Днем гнева, когда произойдет битва Добра с силами Зла. В одном из видений он увидел четырех Всадников, «Четверку Апокалипсиса», которые промчатся по земле и многие живые умрут и вострубят семь ангелов. Всадник на белом коне олицетворяет болезнь, рыжем — войну, вороном — голод, бледном — смерть. «Первый Ангел вострубит, будут град и огонь, смешанные с кровью; и третья часть деревьев сгорит, и вся трава зеленая сгорит»... Все предсказание зачитывать не будем, чтобы вы не побежали копать погреб раньше времени.



Страшный 1999 год

Еще одно библейское предсказание — конец света по «числу зверя». Ходили слухи, что «мы все умрем» в 1999 году — это год перевернутых трех шестерок. Кстати, почему-то этот год получил самую дурную славу у различных предсказателем Апокалипсиса. Одни обещали, что Земля столкнется с астероидом; другие сулили ядерную войну; третьи — гибель всего живого на планете из-за взрыва сверхновой звезды. Были даже те, кто «приплели» Нострадамуса. Якобы сначала на Землю упадет астероид, а те, кому удастся выжить в природных катаклизмах, умрут в ходе ядерной войны, которую начнет какой-то восточный диктатор. Были астрологи, которые обещали конец света 11 августа, как раз на солнечное затмение, но все обошлось.



Не менее ужасный 2000 год

Не успели мы вздохнуть с облегчением в 1999 году, как тут все вспомнили о 2000 годе. На этот год собралось около трех десятков предсказаний конца света. Но самым популярным, пожалуй, было обещание сбоя работы компьютеров по всему миру, который приведет к нарушению систем жизнеобеспечения, в общем, к краху цивилизации. А тут еще парад планет нарисовался... На фоне всеобщей истерии все как-то упустили сообщение о том, что к Земле приближается астероид — угроза, кстати, была вполне реальной, но обошлось. Короче, мы чудом пережили 2000 год.



Опять двадцать пять

В 2006 году все снова вспомнили о «числе зверя». 6 июня 2006 года — именно в этот день и должен был наступить конец света. Но, как и в 1999 году, цифры не сошлись к нашему большому счастью. На фоне всеобщей истерии в 2000 году все как-то упустили сообщение о том, что к Земле приближается астероид — угроза, кстати, была вполне реальной, но обошлось.

Большой адронный коллайдер



Пока ученые готовили к запуску Большой адронный коллайдер, фаталисты скупали продукты и копали подземные убежища. 10 сентября 2008 года должен был наступить конец света, и все потому, что кто-то решил включить адронный коллайдер. Мир затих в ужасе — вот-вот коллайдер образует черную дыру, которая поглотит планету. Фаталисты встрепенулись с новой силой в 2009 году, когда осмелевшие ученые запустили коллайдер на полную.



24 февраля 2019 года

Этот день мог стать последним для нашей планеты. Все из-за смертоносной планеты Нибиру, которая должна была подойти к Земле и спровоцировать смещение полюсов, гигантские волны, которые разойдутся сотнями километров вширь и сотрут с лица земли все живое, цунами и штормы, разломы земной коры, проснувшиеся вулканы... В общем, если бы это случилось, то скучать никому бы не пришлось. Столкновения с Нибиру ждали в 2017 году, потом в 2018, потом в 2019 году. Но загадочная планета, как и настоящая женщина, заставляет себя ждать, и мы этому очень рады.



Конец света отменяется?

Если вы пропустили все концы света, у нас для вас «хорошая новость» — их еще будет очень много. К примеру, в нашем направлении несется огромный астероид Апофис, и в 2029 году может упасть прямиком на Землю. В NASA говорят, что он пролетит мимо, но нас ведь не проведешь. Если астероид пролетит мимо, есть еще предсказания Нострадамуса и Ванги. А через 500 миллионов лет жизнь на Земле будет невозможна из-за критического содержания углекислого газа в атмосфере, через 2 миллиарда — наша планета превратится в пустыню, а через 5 миллиардов — Солнце поглотит Землю.



Источник: www.dialog.ua