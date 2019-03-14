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Очередной астероид движется по направлению к Земле
Астероид приблизится к нашей планете 22 марта.
Мы уже стали постепенно привыкать к тому, что астероиды действительно представляют собой реальную опасность для Земли и жизни на ней. Ведь только за этот год уже восемь раз космические обломки диаметром от двух до двадцати пяти метров пролетали мимо нашей планеты на расстоянии более близком, чем орбита Луны. И это при том, что практически все эти небесные тела обнаруживаются, как говорится, уже на подходе к Земле, иногда всего за несколько суток до достижения точки, где астероид и наша планета сближаются более всего, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на techno.bigmir.net.
И вот теперь к нам летит очередной и самый крупный в этом году странник, который тоже пройдет возле Земли ближе, чем Луна. 22 марта 2019 года недавно обнаруженный астероид, получивший обозначение EA9, пронесется возле Земли на удалении 0,80 расстояния до Луны / 0,00204 астрономических единиц (305 179 км / 189 629 миль). При этом нужно отметить, что это один из редких астероидов, которые были обнаружены системами поиска еще до его критического приближения к нашей планете.
Этот объект впервые был замечен астрономическим обзором обсерватории Маунт-Леммон 9 марта 2019 года. Он принадлежит к группе астероидов категории атонов и имеет предполагаемый диаметр от 17 до 37 м (55,7 - 121,3 фута).
Астрономы подсчитали, что астероид пролетит мимо нас со скоростью 5,37 км / с (относительно Земли) в 01:58 UTC 22 марта. Он станет уже девятым обнаруженным астероидом с начала года, пролетевшим на расстоянии менее 1 расстояния до Луны. Эти данные были получены 11 марта.
Теги: Донбасс, Земля, астероид
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