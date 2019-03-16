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Дата Третьей мировой: расшифровано еще одно библейское послание

16.03.2019 19:00
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Дата Третьей мировой: расшифровано еще одно библейское послание

Недавно ученым удалось расшифровать отрывок одной из книг Нового Завета.

В тексте зашифровано апокалиптическое послание о масштабной войне России и Китая против Соединенных Штатов. Об этом говорится в заметке, опубликованной отечественными интернет-СМИ.

По мнению ученых, работавших с текстами, пророчество о начале вооруженного конфликта содержится в Откровении Иоанна Богослова.

Апокалипсис предсказывает объединение армий «царей восточных», говорится в материале. Ученые уверяют, что в данном отрывке идет речь об объединении России и Китая.

После того, как две страны заключат союз, вспыхнет война, в ходе которой Москва и Пекин будут противостоять США, считают толкователи Библии. В результате столкновения погибнет треть человечества.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, война, Библия
 
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