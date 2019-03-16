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Названы продукты, которые могут исчезнуть в следующем столетии
16.03.2019 20:45
Кофе может исчезнуть.
Ученые предупреждают, что уже в следующем столетии из наших холодильников могут исчезнуть любимые продукты. Без них представить нашу повседневную жизнь сейчас непросто, передает Хроника.инфо со ссылкой на hyser.com.ua.
Глобальное потепление уже в ближайшее время отразится на потреблении продуктов. Могут исчезнуть из рациона людей или стать непомерно дорогими такие распространенные продукты, как кофе, шоколад, оливковое масло, рыба и вино.
Изменения климата в скором времени сделают непригодными для выращивания кофейных зерен на 80% используемых сегодня земельных ресурсов. А потепление Мирового океана отразится на популяции рыбы, что существенно отразится на рыболовном промысле.
Теги: Донбасс, кофе, продукты
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